Hagel-Kanonen in der Region: Schießt die Obstland AG den Regen vom Himmel?

Ablaß/Leisnig/Dürrweitzschen

Es ist wieder Sommer: In den Takt der Hagelkanonen, mit denen die Obstland Dürrweitzschen AG ihre Ernte in Ablaß, Leisnig oder Dürrweitzschen schützt, mischen sich erneut die Kritikerstimmen. Weil es der dritte Sommer in Folge ist, der dadurch auffällt, das nicht übermäßig viel Regen fällt, hält sich ein hartnäckiges Gerücht: Sind die Obstbauern mit daran Schuld, dass der Niederschlag weiträumig ausbleibt?

Jan Kalbitz, Vorstand der Obstland Dürrweitzschen AG, den wir dazu befragt haben, verweist auf Empirie und Logik. Trocken sei es schließlich auch woanders: „Rundum regnet es ja auch nicht. Wir haben drei Kanonen in Dürrweitzschen, drei in Leisnig und eine steht im Ablaßer Gebiet – mit den sieben ’Explosionsmachern’ kann man nicht in anderen Gebieten das Wetter beeinflussen“, sagt er. Auch sei es nicht im Interesse des landwirtschaftlichen Betriebs, dass der Regen ausbleibe. Außer Birnen- und Erdbeerkulturen bewässere Obstland nichts extra.

Worauf richtet sich dann der Lärm der Kanonen und was bezweckt er? In wasserreichen Gewitterwolken zirkulieren aufgrund von Temperaturunterschieden Wassertröpfchen. Sie lagern sich an Partikeln an und steigen im Aufwind von warmer Luft in die Höhe, wo sie gefrieren. Die Schwerkraft lässt diese Kristallationskerne wieder absinken, wo sie sich mit weiter Wasser anreichern können und – wieder im Aufwind – erheben, um zu gefrieren. So wachsen Hagelkörner, die irgendwann nicht mehr vom Aufwind getragen werden, sondern zu Boden gehen und dort für Schaden sorgen. Mitunter seien das gerade einmal fünf Minuten im Jahr, die alles zerstören können, was die Obstbauern bis dahin liebevoll gepflegt haben. „Das haben wir letztes Jahr in Leisnig gesehen“, sagt Jan Kalbitz. Nach einem Juni-Unwetter musste die AG 2019 den Großteil ihrer Erdbeerernte dort abschreiben.

Schäden sollen vermieden werden

Schaden, der vermieden werden soll, indem dieser Zyklus unterbrochen wird: Die Druckwellen, die im 15-Sekunden-Takt gen Himmel gesandt werden, sollen die unterschiedlichen Wolkenschichten verwirbeln, sodass das Anwachsen der Wassertropfen zu Eis- und Hagelkörnern unterbunden wird. Dazu wird ein Gas-Luft-Gemisch zur Explosion gebracht und die Druckwelle durch einen Trichter senkrecht nach oben auf die Wolken ausgerichtet. Das zerschießt nicht den Hagel, sondern torpediert die Umstände, unter denen er sich bildet.

Genutzt wird dafür Acytelen, ein farbloses Gas, das mit hoher Temperatur verbrennt und daher auch beim Schweißen und Brennschneiden eingesetzt wird. „Die Druckwelle stört dieses Auf und Ab“, beschreibt Kalbitz das Wirkprinzip der Kanonen. Das vorhandene Wasser falle, wenn, dann nicht als Hagel, sondern als Regen zu Boden. Ob und wo der niedergeht, bestimmen aber noch andere Faktoren wie die Windrichtung.

So sieht eine Hagel-Kanone aus. Die Dürrweitzschen AG versucht damit ihre Ernte auf den Feldern in Ablaß, Leisnig und Dürrweitzschzen vor Hagel-Schäden zu schützen. Quelle: Oschatzer Allgemeine

Das sei zumindest die Theorie hinter den Kanonen, ob diese funktioniere, könne nur die Erfahrung belegen. „Wir sind nicht die Einzigen, und auch nicht die Ersten, die es verwenden.“

Auch andere nutzen Technik

Auch andernorts wie etwa im Saarland oder auch in den Niederlanden und Belgien so Kalbitz, setzten Obstbauern auf die Kanonen und deren flächendeckenden Effekt. Der sei keiner zur Show, sondern nur wenn wirklich ein Gewitter drohe und die Hagelwahrscheinlichkeit hoch sei, werden die Kanonen gefeuert. Dazu nutzt Obstland regionale Warnungen des Deutschen Wetterdienstes und auch Radarkarten.

Mitunter auch dann, wenn noch keine Wolke zu sehen sei –auch weil es circa eine Viertelstunde Vorlauf brauche. „Da ist immer noch die Frage, zieht es über Wermsdorf oder Mutzschen. Oder es kann in Ablass regnen, in Querbitzsch aber nicht.“ Bleibt der Regen ganz aus, könne der Eindruck entstehen: „Jetzt haben sie den Regen weggeschossen.“ Der Normalfall sei dies aber nicht, oft dröhnen die Kanonen, wenn Gewitter toben. Davon profitieren mitunter auch die umliegenden Kleingärtner, die positiven Stimmen, die er auch erlebe, seien meist weniger präsent, als die negativen von Menschen, die sich gestört fühlen. Hagelnetze als Alternative seien kostenintensiv und aus anderem Anbaugebieten auch die Kritik bekannt, die Landschaft mit Plastik zu verschandeln.

„Wenn eine Hagelkanone das Hageln verhindern könnte, dann mit der Konsequenz, dass es zur gleichen Zeit mehr regnet“, bestätigt Armin Raabe. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Sektion Mitteldeutschland der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft, den wir zur Wirkung der Kanonen befragt haben. Ihm sei jedoch nicht ganz klar, wie oft die Obstbauern eine solche überhaupt betreiben. „Das macht ja nur Sinn, wenn tatsächlich nahebei sich eine gewitterträchtige Situation in der Atmosphäre aufbaut.“ Die zur Zeit beobachteten geringen Niederschläge hingegen, so Raabe, resultierten aus wesentlich großräumiger angelegten Prozessen in der Atmosphäre, die mit einer Schallkanone nicht beeinflusst werden könnten.

Meteorologen verweisen auf Klimawandel

Vielmehr habe sich die Witterung verändert, es sei wärmer geworden: „Die Verdunstung hat zugenommen, was selbst bei gleichbleibenden Regenmengen dazu führen würde, dass weniger Wasser für die Pflanzen übrig bleibt – eine Dürresituation ist die Folge“, beschreibt er. „Die Mehrzahl der Meteorologen, die sich mit dem Thema beschäftigen, sieht das als die Folge des auch durch den Menschen gemachten Klimawandels.“

