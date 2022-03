Hainichen

Die Situation der Ukraine lässt auch die Menschen in Mittelsachsen nicht kalt. Das Ehepaar Raminta und Thomas Kretschmann aus Hainichen haben schon lange humanitäre und mit seiner Firma für Naturbrennstoffe auch geschäftliche Verbindungen in die Ukraine. Seit 20 Jahren organisieren der 44-Jährige und sein Team mit ihrem Verein Communitas jährlich bis zu fünf Hilfstransporte nach Litauen und in die Ukraine.

Verein Pilgrim aus Mariupol evakuiert

Am Dienstagmittag ist es Raminta und Thomas Kretschmann vom Hainichener Verein Communitas gelungen, telefonischen Kontakt zum Verein Pilgrim in Mariupol im Verwaltungsgebiet Donezk aufzunehmen. Die Stadt wird momentan von russischen Separatisten angegriffen und eingekesselt, wie der RND berichtet. Für die Einwohner würden zwei „humanitäre Korridore“ eingerichtet, damit diese die Region bis Mittwoch verlassen können. Laut Projektleiter Thomas Kretschmann ist die Einrichtung in Mariupol, die Straßenkindern ein Zuhause und Schulbildung gibt, evakuiert worden. Die rund 30 Kinder sowie eine Handvoll Helfer würden sich nun an einem vorerst sicheren Ort im Süden der Ukraine aufhalten.

Wie die Direktorin Tatjana am Dienstagmittag berichtet, gibt es seit Montag in Mariupol keinen Strom mehr. Die Ausgangssperren seien anfänglich nicht sehr ernst genommen worden. Seitdem die ersten Schüsse fielen würde jedoch kaum noch jemand das Haus verlassen. In ihrem neuen Domizil in der Südukraine seien die Kinder und ihre Helfer am Dienstagvormittag angekommen und herzlich empfangen worden. „Zwar ist die Unterkunft sehr einfach. Aber zumindest können die Geflüchteten erst einmal durchatmen“, so die Direktorin.

Sehr bewegt berichtet Tatjana dem Hainichener von dem Zusammenhalt und der gegenseitigen Unterstützung der ukrainischen Bürger. „In unserem Telefonat mit ihr versetzte auch sie uns in Tränen, als sie den Beistand aus der gesamten Welt beschrieb“, so Kretschmann. Die Tatsache, dass unzählige Länder Sanktionen verhängen und Entscheidungen treffen, obwohl diese auch ihre eigene Ökonomie und ihr eigenes Portmonnaie treffen, sei unglaublich. Dies gebe den Menschen in der Ukraine eine riesige Energie und sorge trotz der dramatischen Lage für Glücksmomente.

Hilfstransport nach Litauen

In der kommenden Woche wird erst einmal ein schon vor Kriegsausbruch geplanter Hilfstransport nach Litauen starten. Ziel sollen die beiden Städte Alytus und Jurbarkas sein. Während in Jurbarkas vor allem Senioren mit Krankenbetten, Gehhilfen, Rollstühlen und Kleidung versorgt werden sollen, richtet man in Alytus auch die Augen auf ukrainische Flüchtlinge. „Bei Bedarf werden mit unserem Hilfstransport auch geflüchtete Ukrainer in Litauen unterstützt“, so Kretschmann.

Im ukrainischen Lviv (Lemberg) hilft währenddessen Alexander, ein Freund und Geschäftspartner von Kretschmann, den Menschen vor Ort. „Mit seiner Hilfe wollen wir schnellstmöglich einen Hilfstransport in die Ukraine organisieren“, erklärt Thomas Kretschmann. Dafür würde man sich nun vorbereiten. „Einfach aufs gerade Wohl Richtung polnisch-ukrainische Grenze loszufahren mit einem Transporter voller Sachspenden, hält er für den falschen Weg. „Laut unseren Informationen ist die polnische Bevölkerung selbst sehr engagiert und es stehen mehr als ausreichend Hilfsgüter und Lebensmittel zur Verfügung. Die Menschen können auf der Weiterreise nicht mehr mitnehmen als das, was sie ohnehin schon in einem Koffer mitgebracht haben.“ Kretschmann rät, auf die Lieferung von Sachspenden vorbereitet zu sein, jedoch keine übereilten Aktionen zu unternehmen.

Spenden für den Verein Pilgrim

Wie Tatjana, Direktorin des Vereins Pilgrim berichtet, funktioniert das Bankenwesen in der Ukraine weiterhin. Daher hat sich der Verein Communitas entschieden, schnellstmöglich Geldspenden in die Ukraine zu senden. Daher hat sich der Verein Communitas entschieden, schnellstmöglich Geldspenden in die Ukraine zu senden. Die Hausbank hat bereits zugesagt, die Gelder gebührenfrei zu überweisen.

Geldspenden, die konkret für die Ukraine gedacht sind, können unter dem Stichwort „Ukraine“ auf das Spendenkonto des Vereins Communitas bei der Sparkasse Mittelsachsen, IBAN DE54 8705 2000 3330 0100 01 überwiesen werden.

Von lvz/daz