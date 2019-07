Döbeln/Chemnitz

Und wieder ließ der Zeuge auf sich warten. Die Verteidigung wollte ihn unbedingt hören. Aber der Mittzwanziger aus Döbeln war schon nicht zu seiner eigenen Verhandlung am Amtsgericht Döbeln erschienen, wo der Richter eine Anklage wegen Diebstahls verhandeln wollte. Die Polizei konnte den Mann nicht finden. Die Beamten sollten ihn eigentlich am Sonntag verhaften, damit er im Amtsgericht Chemnitz als Zeuge aussagen kann.

Schreckliche Bilder

Dort saß Gurminder J. schon den dritten Verhandlungstag auf der Anklagebank. Ihm lag zur Last, am 21. September 2018 einem Döbelner mit einer abgebrochenen Flasche den linken Nasenflügel teilweise weggeschnitten zu haben. Außerdem hing dem Mann nach dem Angriff die Haut in Fetzen vom Auge herab. „Die Bilder in der Akte sahen schrecklich aus. Wir waren erstaunt, wie gut die Ärzte das Gesicht des Geschädigten wieder hergestellt haben“, sagte Richterin Jacqueline Neubert. Das Schöffengericht unter ihrem Vorsitz verhandelte die Anklage gegen Gurminder J, die zunächst auf schwere Körperverletzung lautete, weil dem Geschädigten eine Narbe geblieben war, was als „dauerhafte Entstellung“ zu werten sei.

Gericht rückt von ursprünglicher Anklage ab

„Wenn der Zeuge nicht kommt, können wir ja ein Rechtsgespräch führen“, regte Staatsanwalt Jörn Wunderlich an und stieß bei Rechtsanwalt Matthias Renner, dem Verteidiger des Inders, auf offene Ohren. Auch das Gericht war dazu bereit und am Ende stand der sogenannte „Deal“: Gurminder J. gibt den Tatvorwurf zu und bekommt dafür eine Gesamtstrafe bis zu 17 Monaten Haft. Es wurden letztlich 15 Monate. Das Gericht verurteilte Gurminder J. aber „nur“ wegen gefährlicher Körperverletzung, weil die abgebrochene Bierflasche als Waffe gilt. Vom Tatvorwurf der schweren Körperverletzung war es auf Antrag des Staatsanwaltes abgerückt, weil die Narbe den Geschädigten nicht so schwer entstellt, dass es rechtlich für eine schwere Körperverletzung ausreicht.

Auch Verteidiger gegen Bewährung

„Er ist seit 16 Jahren in Deutschland und hat 15 Einträge im Bundeszentralregister. Alle Jahre wieder macht der Angeklagte Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht Arbeit. Damit muss jetzt für längere Zeit Schluss sein“, sagte Staatsanwalt Jörn Wunderlich. Er beantragte ein und Jahr drei Monate Haft wegen gefährlicher Körperverletzung. „Die Frage der Bewährung stellt sich nicht“, sagte der Staatsanwalt. „Auch aus Sicht der Verteidigung ist keine Bewährung möglich“, sagte selbst Rechtsanwalt Renner.

Knastaufenthalt dauert länger

„Wenn der Angeklagte trinkt, vergisst er seine gute Erziehung. Dann fällt er mit Hausfriedensbruch, Beleidigung und Körperverletzung auf“, sagte die Vorsitzende, als sie das Urteil des Schöffengerichtes begründete. Außer dem Geständnis konnte es nicht viel Positives zu Gurminder J. feststellen. In die Gesamtstrafe bezog das Gericht die Strafe aus einem Urteil des Amtsgerichts Döbeln ein, das Gurminder J. im November 2018 wegen Hausfriedensbruchs verurteilt hatte. Er war trotz Hausverbots in einen Döbelner Discount-Markt gegangen.

Zurzeit sitzt der Inder in der JVA Zeithain wegen gefährlicher Körperverletzung. Bis 2021 soll er zunächst dort bleiben – wenn das Chemnitzer Urteil rechtskräftig wird, 15 Monate länger.

Inder soll ausreisen

Richterin Neubert bat Rechtsanwalt Renner noch, Gurminder J. bei seinem Vorhaben zu unterstützen, Deutschland zu verlassen und nach Indien zurückzugehen. „Vielleicht können Sie der Ausländerbehörde mal schreiben.“ Das sollte möglichst in der Zeit geschehen, in der der Inder im Gefängnis sitzt. „In Freiheit fängt er bloß wieder an zu trinken und kümmert sich nicht darum“, zeigte sich die Vorsitzende skeptisch.

Von Dirk Wurzel