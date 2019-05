Rosswein

Was soll aus dem Gelände des früheren Sputnik-Spielplatzes am Lindenhof werden? Mit dieser Frage hatten sich Stadt und Mitglieder des Zukunftsforums an die Roßweiner Bürger gewandt. Bis Ende April sollten Vorschläge zu Nutzung und Gestaltung eingereicht werden. Die letztlich vorgebrachten zwölf Vorschläge, zum Teil bebildert und ausführlich beschrieben, interpretiert nicht nur Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) als Zeichen, dass sich die Roßweiner sehr wohl für die Gestaltung ihrer Stadt interessieren. Auch die Teilnehmer der AG Stadtgestaltung zeigten sich am Mittwochabend positiv überrascht.

Verkehrsgarten oder Schmetterlingswiese?

Einen Verkehrsgarten können sich einige vorstellen, eine Parkanlage zum Ausruhen und Grillen, einen Fitness- und Gesundheitsplatz oder auch einen Bewegungsparcours mit Parkanlage. Ebenfalls gewünscht wurde eine Fahrrad-Cross- und Inlinerstrecke in Verbindung mit einer Schmetterlingswiese. Oder ein Fitness- und Erlebnispark für Jung und Alt, ein Skate- und Bikepark mit welligen, asphaltierten Strecken für Skateboards, BMX- und Crossräder und einer Kletterwand. Trimm-Dich-Pfad, Calisthenics-Park, Obstbaumwiese, Schulgarten – aus allen Vorschlägen hatte Veit Lindner die Gemeinsamkeiten herauskristallisiert und zur Diskussion gestellt.

Sollte es jemals ein geeignetes Förderprogramm geben, könne er sich eine Kombination aus Calisthenics-Park – das sind Sportgeräte, an denen mit Eigengewicht trainiert wird – und beispielsweise Skaterbahn vorstellen, so Lindner. Einige Vorschläge fielen von vornherein aus der Diskussion heraus: Ein Verkehrsübungsplatz gehört eher an eine Schule, einen Schulgarten gibt es bereits, genauso Obstbaumwiesen.

Den Trimm-Dich-Pfad für Senioren in Freital brachte Uwe Hachmann als Beispiel an. Es müsse etwas für Jugend und Senioren gleichermaßen geschaffen werden und das könne auch ebenso ein Sportgerät sein. Friedrich Brixi stieß ins gleiche Horn: „Es muss eine Mehrgenerationensache werden.“ Das Argument von Jörg Senf, dass momentan die meisten älteren Leute in Roßwein zu weit weg vom Lindenplatz leben und das möglicherweise für die Nutzung dann problematisch werden könnte, wurde gehört und später mit dem Hinweis von Katrin Stenker ein Stück weit entkräftet, dass ja momentan kräftig daran gearbeitet wird, altersgerechtes Wohnen ins Zentrum und sogar in die früheren Studentenwohnheim zu verlagern.

Die SAB muss mitspielen

Die Idee, eine Halfpipe an die Mulde zu bauen, fand Jörg Senf gut. Sehe er doch jede Menge junge Leute in der Stadt, die mit ihrem BMX ihr Unwesen treiben und Bänke oder Papierkörbe für ihre Kunststücke nutzten. Da käme eine eigener Platz für diese Zwecke gelegen. Zudem ist eine betonierte Halfpipe pflegeleicht und was das Hochwasser angeht, mit dem man ja auf dem Gelände immer rechnen muss, händelbar.

Peter Krause warf ein, dass man doch erst einmal bei der SAB prüfen solle, welche Projekte genehmigungsfähig, das heißt förderunschädlich sind. Eine Halfpipe könnte das sein und wenn es für einen Outdoor-Fitnessplatz keine Genehmigung an der Stelle gäbe, könne man ja immer noch überlegen, einen solchen anderswo in Roßwein zu verwirklichen.

Generell sind die jetzt geführten Diskussionen eher als Ideensammlung zu verstehen. Denn das Geld für die Umsetzung eines solchen Projektes schüttelt die Stadt ja nicht mal eben so aus dem Ärmel. Weil für den vom Hochwasser weggespülten Sputnik-Spielplatz an der Uferstraße ein Ersatzbau von der Sächsischen Aufbaubank finanziert wurde, darf am alten Platz nicht wieder ein Spielplatz hin. Bürgermeister Veit Lindner hätte aber gern ein fertiges Projekt in der Schublade, wenn sich mal wieder ein geeignetes Förderprogramm oder eine andere Finanzierungsmöglichkeit auftut. Deshalb soll sich jetzt mal ein Planer an die Aufgabe setzen, damit man auch eine verwertbare Kostenschätzung hat.

Barfußpfad auf dem Hartenberg?

Thomas Voland war im Zuge der Diskussionen noch eine andere Idee gekommen. Vielleicht wäre ein Barfußpfad mit Kneipbecken auch eine schöne Sache. Vorschläge für andere Orte, an denen so etwas platziert werden könnte, waren der Hartenberg oder auch der Platz an der Uferstraße, wo das Labyrinth zu finden ist. Da es sich bei diesem Projekt um etwas handelt, das sicher schneller mal zu verwirklichen ist, gab Veit Lindner den Hinweis, doch gleich mal einen Antrag für den neuen Bürgerhaushalt fertig zu machen. Solche Ideen wären nämlich prädestiniert dafür.

Von Manuela Engelmann-Bunk