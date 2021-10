Halloween in Döbeln: Tipps für schaurige Veranstaltungen in der Region

Region Döbeln

Endlich steht es vor der Tür – das langersehnte Halloween-Wochenende. Seit Wochen warten ungeduldige kleine Gruselfans darauf, endlich das schaurig-schöne Kostüm aus dem Schrank zu holen. Die selbstgebastelten Lampions sind auch griffbereit zur Stelle. Fragt sich nur noch: Wohin? Vereine, Gaststätten und Co. haben sich fürs Halloween-Wochenende ganz besonders gruselige Veranstaltungen einfallen lassen. LVZ.de gibt den Überblick.

Untote im Ritterstraßenwäldchen in Döbeln

Geister, Vampire, Gespenster und Untote sollen am Sonnabend, 30. Oktober, im Ritterstraßenwäldchen, entlang des Radweges an der Mulde, unterwegs sein. Warum sich die Veranstalter so sicher sind, dass das mächtig gruselige Gestalten herumirren? Das verraten sie auf der Facebook-Seite zur Veranstaltung: Demnach war eine gewisse Oma Hedwig vor ein paar Tagen im Ritterstraßenwald. Dort wollte sie nichts ahnend ihre Möhren ernten. Doch als sie diese aus dem Boden ziehen wollte, griff ganz plötzlich eine untote Hand nach ihrem Bein. Zum Glück gehört es zu einer von Oma Hedwigs Besonderheiten, dass sie immer gut ausgestattet in den Garten geht. Im Schlepptau hatte sie nämlich einen Spaten. Und mit dessen Hilfe konnte sie den Zombie wieder unter die Erde drängen. Die Veranstalter sind aber sicher: Lange wird das nicht wirken. Sie wissen genau, am Samstag wird der Fürst der Finsternis seine Untertanen wieder an die Oberfläche rufen. Passieren soll das am Sonnabend ab 14 Uhr. Ein paar Stunden später, um 18 Uhr, startet schließlich der große Lampionumzug. Bis dahin werden große und kleine Besucher im Ritterstraßenwäldchen mit Speis und Trank versorgt. Verhungern muss niemand und so kann gut gestärkt der Kampf mit den Untoten aufgenommen werden.

Mächtig Krach beim Rasselumzug durch Roßwein

Mit richtig viel Krach wollen die Roßweiner die Geister zu Halloween beschwören. Das Bürgerhaus lädt am Samstag, 30. Oktober, auf den Markt zu Feuer, Rasselumzug und Musik von DJ Rühle. Höhepunkt ist der Rasselumzug, der hoffentlich von vielen kleinen und großen Gruselmonstern begleitet wird. Und die sollen ordentlich Krach machen. Wer kein eigenes Krachinstrument zuhause findet – eine Blechschüssel und ein Holzstab sind genauso passend wie eigens gebaute Reisrasseln – kann sich im Vorfeld übrigens an das Team vom Bürgerhaus wenden. Das stellt einige Krachinstrumente, die zuvor gebastelt werden, zur Verfügung.

Der Rasselumzug startet um 17 Uhr am Markt. Dort endet er auch wieder. Für das leibliche Wohl wird gesorgt, Getränke und Speisen stellt der Feuerwehrverein. Außerdem wird ein Feuer in einer großen Feuerschale entzündet, DJ Rühle sorgt für die richtigen Gruselklänge.

Feuershow und Fackelumzug in Ostrau

Die Vorbereitungen zur großen Halloweenparty in Ostrau am Samstagabend laufen auf Hochtouren. Am Freitag soll mit dem Aufbau auf dem Festplatz an der Döbelner Straße begonnen werden. Eigentlich feiern Feuerwehrverein, Kinderförderverein und die Kindertagesstätte „Jahnataler Wiesenstrolche“ ihre alljährliche Halloweenparty am Feuerwehrgerätehaus. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage disponierten die Veranstalter um. Auf dem Festplatz kann das Fest weitläufiger stattfinden und damit ein wenig entzerrt werden. Sorgen, dass das Halloween-Spektakel wegen der anhaltend hohen Inzidenzwerte nicht stattfinden darf, hat Mario Thomas vom Feuerwehrverein aber nicht. Zum einen, weil die Party draußen stattfindet, zum anderen weil nicht mehr als 1.000 Besucher erwartet werden.

Und die dürfen sich in diesem Jahr auf ein besonders gruseliges Fest freuen. Um 18 Uhr geht’s los. Für die kleinen Besucher gibt es, ebenfalls ab 18 Uhr, einen Fackel- und Lampionumzug. Der startet an der Grundschule in Ostrau und führt gemeinsam mit den Roßweiner Spielleuten bis zum Festplatz. Auch wenn es in diesem Jahr keine Live-Band geben wird (Mario Thomas: „Das war in der Kürze der Planungszeit nicht machbar“), sorgt die Eichholzdiskothek für die passende Musik. Die Bauchtanzgruppe „Wüstenzauber“ aus Noschkowitz ist ebenso am Start wie die tschechischen Feuerkünstler „Ziva Poppy Theatre“. Den Abschluss bildet ein Feuerwerk. Mario Thomas und alle anderen vom Organisationskomitee freuen sich, wenn sich kleine und große Besucher in ein schauriges Kostüm schmeißen. Für die Kleinsten gibt es dann noch etwas ganz Besonderes zu entdecken: ein Grusellabyrinth. Der Eintritt zur Halloweenparty in Ostrau ist frei.

Dass die Ostrauer gute Halloweenpartys feiern können, bewiesen sie schon oft. Quelle: Gerhard Schlechte

Kita-Kinder gruseln sich durch Zschaitz

Seit einigen Jahren schon veranstaltet der Sport- und Heimatverein SV 52 Zschaitz ein Herbstfeuer. Aufgrund der Corona-Pandemie musste das im letzten Jahr aber ausfallen. Diesmal sind die Organisatoren um Mario Oehmigen aber zuversichtlich, dass sie am Freitag, 29. Oktober, zusammen kommen können. Traditionell gibt es dann immer einen Halloweenumzug mit Lampions und Spielmannszug. Den organisiert die Kindertagesstätte „Waldspatzen“ aus Lüttewitz gemeinsam mit den Eltern der Kindern der Einrichtung.

Der Lampionumzug startet um 17.30 Uhr an der Kita und führt bis zum Naherholungszentrum (NEZ) – dort, wo dann die eigentliche Party steigt. Begleitet wird der Umzug wie auch schon bei den letzten Auflagen durch die Roßweiner Spielleute. „Schön wäre, wenn die Anwohner, die ihr Grundstück auf dem Weg von der Kita in Richtung Naherholungszentrum haben, den mit Kürbissen oder ähnlichem schmücken“, ruft Mario Oehmigen vom Vereinsvorstand zum Mitmachen auf. Ist der Lampionumzug schließlich in Zschaitz angekommen, wird das Herbstfeuer gezündet. „Wir wollen, dass die Gemeinschaft in Zschaitz-Ottewig sich mal wieder trifft, weiterlebt und gefestigt wird“, so Oehmigen.

Süßes in Ehrenberg

Zum Lampionumzug mit anschließender Halloween-Feier lädt der Ortschaftsrat Ehrenberg am Sonnabend ans alte Feuerwehrhaus in Ehrenberg ein. Los geht es um 17 Uhr. Im Anschluss gibt es Kinderpunsch, Glühwein und Bockwurst am Lagerfeuer. Die Feuerwehr Grünlichtenberg und die Frauensportgruppe Ehrenberg sind auch mit dabei und unterstützen die Veranstaltung. Als kleiner Anreiz, sich ins Kostüm zu schmeißen, gibt es auch: Wer verkleidet erscheint, bekommt ein süßes Geschenk.

Für große Gruselfans

Mit nicht weniger als „Die Grusligste Party des Jahres“ wirbt der Sonnenhof in Ossig für seine Halloween-Party am Samstag, 30. Oktober, in der Kulturscheune. Für 69 Euro an der Abendkasse und 59 Euro im Vorverkauf bekommen die Gäste ein großes Gruselbuffet – Getränke wie Fassbiere, Cocktails, Schnaps, Wein und Longdrinks sind im Preis übrigens enthalten. Auf der Bühne steht mit „Soulwalker“ eine Live-Band, DJ Olli sorgt ebenfalls für Musik. Nur eines müssen Besucher zwingend beachten: Es herrscht Kostümpflicht. Tickets gibt’s unter der Telefonnummer 034322/69520 oder per E-Mail an die Adresse rezeption@landhotel-ossig.de.

Gruselliebhaber, Kostümbegeisterte und Angsthasen können aber auch im Club Roßwein vorbeischauen. Am Samstagabend steigt dort die Halloween-Party mit DJ Dirk Duske. Einlass ist ab 22 Uhr, um 23 Uhr geht’s dann richtig los. Wer bis dahin mit Halloween-Kostüm erscheint, bekommt freien Eintritt. So oder so: Am Einlass wartet auf jeden Gast eine Willkommens-Spritze mit einer Dosis Kirsch- und Pfefferminz-Likör. Die Veranstalter machen den Club in Roßwein in der Stadtbadstraße mit jeder Menge Grusel-Deko zur schaurig-schönen Location. Eintrittskarten gibt für fünf Euro im Vorverkauf (via Telefon/WhatsApp: 0175/6660166), an der Abendkasse zahlen Gäste acht Euro. Die Veranstalter weisen daraufhin, dass die aktuellen Corona-Hygienemaßnahmen des Freistaates Sachsen gelten. Das heißt: Ein Nachweis für ein negatives Testergebnis, die vollständige Impfung oder eine Genesung muss vorgezeigt werden. Auch das Testen vor Ort ist möglich. Besucher zwischen 16 und 18 Jahren müssen einen Muttizettel mitbringen, außerdem die Ausweiskopie der Eltern sowie eine volljährige Aufsichtsperson.

Von DAZ