Hammer-Medikament mit falschen Rezepten ergaunert? Döbelner gesteht und belastet Algerier

Döbeln/Chemnitz

Eigentlich wollte er nur funktionieren. So erzählte es ein Mittdreißiger aus Döbeln dem Schöffengericht unter Vorsitz von Richterin Gudrun Trautmann bei seinem Prozess im Amtsgericht Chemnitz. „Es ging ein Riss durch mich durch“, schilderte der Mann, wie er auf Arbeit eine abstürzende Palette fangen wollte und sich dabei arg verhoben hatte – so arg, dass er in die Notaufnahme kam. Dann habe er aber wieder so schnell wie möglich auf Arbeit gewollt. „Ich war erst zwei Monate in der Firma, da wollte ich nicht gleich einen Krankenschein ziehen.“ Also habe er sich Fentanyl-Pflaster aufgeklebt, weil andere starke Schmerzmittel nicht mehr geholfen hätten.

100 mal stärker als Morphium

Fentanyl ist ein starkes Schmerzmittel aus der Gruppe der Opioide, 100 mal stärker als Morphin. Die Vereinigten Staaten haben ein massives Problem mit solchen Wirkstoffen. Wie eine Seuche überzieht der Opioid-Missbrauch das Land. In Deutschland bekommt man diese Hammer-Medis nur mit einem speziellen Rezept, einem sogenannten Betäubungsmittel-Rezept verschrieben, was auch nicht jeder Arzt machen kann. Aber wie kam der Mittdreißiger nun zu solchen Rezepten und schließlich an das Fentanyl?

Rezept selber gestempelt

Indem der Algerier 100 Rezepte entweder in unterschiedlichen Döbelner Arztpraxen stahl oder sich verschaffte (Hehlerei) und an den Deutschen weiter verkaufte. Zudem habe der Nordafrikaner dem Döbelner geholfen, einen Teil der Verschreibungsformulare zu beschriften, wobei ein spezieller Drucker zum Einsatz kam. So sagt es die Anklage. Der Mittdreißiger wiederum habe sich sogar ein Rezept selber gestempelt, in dem er unter einem Vorwand einen Döbelner Arzt aufsuchte und einen Moment der Unaufmerksamkeit nutzte, um sich den Praxis-Stempel in die Verschreibung drückte und die Unterschrift des Mediziners fälschte. In mehreren Apotheken in Döbeln, Waldheim und Leisnig habe er die Rezepte eingelöst und in den meisten Fällen auch das Fentanyl-Pflaster bekommen. Das ist gar nicht mal so billig. Eine 20er-Packung kostet rund 400 Euro. Insgesamt habe er sich Pflaster im Wert von knapp 3500 Euro ergaunert.

Algerier bestreitet Tatvorwürfe

„Er hat die Rezepte vom Mitangeklagten bekommen“, sagte Rechtsanwalt Thomas H. Fischer. Über seinen Verteidiger räumte der Deutsche die Tatvorwürfe im vollen Umfang ein. Ihm lag unter anderem Hehlerei, Urkundenfälschung, Betrug und versuchter Diebstahl zur Last. „Mir war nicht klar, dass die Rezepte geklaut sind“, sagte der Angeklagte. Der Algerier bestritt dagegen, in die Arztpraxen eingebrochen zu sein. „Warum sagst Du sowas? Ich war damals gar nicht in Döbeln, sondern in Freiberg“, sagte er zu seinem Mitangeklagten gewandt. Obwohl ihn der Mittdreißiger belastete, verurteilte das Schöffengericht den Nordafrikaner nicht. Denn bald verhandelt es eine Anklage wegen schwerer räuberischer Erpressung gegen den Mann. Da beginnt der Strafrahmen bei drei Jahren Haft. Weil die mögliche Strafe für Diebstahl oder Hehlerei der Rezepte dagegen nicht beträchtlich ins Gewicht fallen würde, stellte das Gericht das Verfahren des Mannes nach Paragraf 154 der Strafprozessordnung vorläufig ein.

Vorbestraft und hafterfahren

Den Döbelner verurteilte das Gericht aber. Zweieinhalb Jahre soll er in Haft für die Schwindelei mit den Rezepten. „Er ist einschlägig vorbestraft und stand bei den Taten unter zweifacher Bewährung“, sagte die Vorsitzende, als sie das Urteil des Gerichts begründete. Der Mann bleibt weiter in Untersuchungshaft, ordnete das Gericht an, mindestens bis das Urteil rechtskräftig ist. Verteidiger Fischer hatte eine Bewährungsstrafe beantragt, die Staatsanwältin drei Jahre Haft. „Er hat bereits im Ermittlungsverfahren alles gestanden und bei der Aufklärung geholfen. Das sollte eine große Bedeutung bei der Strafzumessung haben“, sagt Rechtsanwalt Fischer. Die Staatsanwältin wertet die hohe kriminelle Energie und seine Vorstrafen (unter anderem Diebstahl, Drogendelikte, Raub und versuchte Brandstiftung) zu Lasten des Angeklagten. 27 Einträge stehen in seinem Auszug aus dem Bundeszentralregister, bereits als 14-Jähriger saß er schon im Jugendgefängnis.

Freundin wollte Drogen in Knast schmuggeln

Für den Verteidiger ließ der Suchtdruck seinen Mandaten derart kriminell handeln. Dass es bei der Fentanyl-Beschaffung nicht nur um die Schmerzen ging, hatte die psychiatrische Sachverständige herausgearbeitet. Dr. Kerstin Buchholz sollte die Schuldfähigkeit des Angeklagten einschätzen und ob er zusätzlich zur Strafe zur Entzugstherapie soll. Weil der Mann nicht sehr kooperativ war, konnte sie das nicht einschätzen. Die Ärztin erklärte dem Gericht aber auch, warum Fentanyl süchtig macht. „Andere Opioide wie Tilidin haben einen Beimischung, die die betäubende und euphorisierende Wirkung aufhebt. Das fehlt bei Fentanyl.“ Der Angeklagte selbst hatte im Prozess erzählt, schonmal eine Heroinabhängigkeit überwunden zu haben und vor seiner Inhaftierung lediglich ein bisschen gekifft und sich am Wochenende bald etwas Crystal gegönnt zu haben. Im Gefängnis sei er lediglich damit aufgefallen, weil er Alkohol zur Gärung angesetzt hatte. Allerdings schilderte die Sachverständige einen Vorfall, wonach die Freundin des Angeklagten diesem Drogen, darunter Heroin, ins Gefängnis schmuggeln wollte, damit aber aufgeflogen war.

Von Dirk Wurzel