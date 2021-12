Hand anlegen an Zieschbach und Gärtitzbach

Hochweitzschen/Niederranschütz

Zieschbach und Gärtitzbach fließen durch die Gemeinde Großweitzschen. Und weil die Natur im stetigen Wandel ist, die Bachläufe mit der Zeit zuwachsen und eifrige Biber ihre Dämme bauen, muss die Gemeinde dranbleiben. Denn für Gewässer zweiter Ordnung, und dazu zählen Zieschbach und Gärtitzbach, sind die Kommunen verantwortlich – inklusive aller Zuflüsse.

Der Gärtitzbach im Ortsteil Niederranschütz kann derzeit nicht fließen wie er will. Er ist ziemlich eingeschränkt, sagt Bürgermeister Jörg Burkert (Freie Wähler). Zum Teil ragen Weiden hinein. Die müssen zurückgeschnitten werden. Erst im Frühjahr wurden 85 Kopfweiden in Form und Größe reguliert. Dazu waren sogenannte Kopfbaumschnitte notwendig. Auf einer Länge von 900 Metern wurden die 100, manchmal sogar 200 Jahre alten Bäume wieder in Form gebracht.

Heruntergebrochene Weiden

Am Zieschbach, der durch die Gemeinde fließt, sieht die Lage ähnlich aus. Auch hier sind es Weiden, die in den Bachlauf eingreifen. Durch den letzten frostigen Winter sind sie heruntergebrochen. Die größte Gefahr ist jetzt, dass es zu Unterflutungen kommt. Bereits Anfang des Jahres gab die Gemeinde die Beräumung des Baches in Auftrag. Bei einer Vor-Ort-Begehung, unter anderem mit Vertretern vom Abwasserzweckverband Döbeln-Jahnatal und der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Mittelsachsen, wurde bemerkt, dass der Biber mehrere Dämme im Bach angelegt hatte. Dadurch staute sich das Wasser, so dass es teilweise über die Ufer trat. Sobald es stärker regnete, wurde die Wiese überflutet, in der der Schmutzwasserkanal verläuft. Mit einer Ausnahmegenehmigung konnte die Gemeinde alle Biberdämme flussabwärts der Biberburg entnommen und der Bach beräumt werden.

Auf der Suche nach einer Firma, die die Arbeiten übernimmt, bekam die Gemeinde drei Angebote. Zwischen rund 51.000 und 79.000 Euro belief sich die Preisspanne. Ob denn auch alle von denselben Leistungen sprechen, wollte Gemeinderatsmitglied Sven Krawczyk (CDU) aufgrund der großen Preisunterschiede wissen. „Und haben sich die Firmen die Lage vor Ort angeschaut?“, so Krawczyk weiter. Beides konnte der Bürgermeister bejahen. Deshalb entschieden sich Verwaltung und Gemeinderäte für das günstige Angebot der Firma Schneider HTS aus Geringswalde. Die Fachleute wollen die Arbeiten jetzt im Winter verrichten. Weil die sonst so sumpfige Umgebung rund um die Gewässer dann gefroren ist.

Hasenbach als nächstes?

Kosten kommen auf die Gemeinde übrigens nicht zu. Jedes Jahr bekommen die Kommunen mit der sogenannten Gewässerpauschale finanzielle Mittel in die Hand, um genau solche Instandsetzungsarbeiten rund um die Gewässer zweiter Ordnung in Angriff zu nehmen.

Sascha Suhr, der für Die Linke im Gemeinderat sitzt, machte bei der Gelegenheit auf den Hasenbach, der durch den Ortsteil Gallschütz fließt, aufmerksam. Der sei verschlammt und müsste vielleicht als nächstes in Angriff genommen werden.

Von Stephanie Helm