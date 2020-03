Das große Lauern: Drogeriemarkt in Leisnig oder Hartha?

Leisnig/Hartha

„Von mir aus soll doch sowohl Hartha als auch Leisnig einen Drogeriemarkt haben.“ Das sagt der Leisniger CDU-Stadtrat Hansjörg Oehmig – und teilt damit wohl die Auffassung der Bürger beider Städte. Das ist auch die Quintessenz der jüngsten Sitzung vom Verwaltungsausschuss von Leisnig. Nur hat dieser Ausschuss wenig Entscheidungsgewalt darüber, ob irgendwo einer oder gar zwei Drogeriemärkte gebaut werden.

Handelsketten belauern sich

Auf den Punkt bringt das Stefan Orosz (Fraktion der Linkspartei): „Das entscheiden doch die Drogeriemarkt-Ketten unter sich, wo sie bauen. Die schauen auf ihre Zahlen, in welchem Territorium sie wie viel Umsatz machen können.“ So sieht es derzeit auch aus: Ein Handelsriese belauert den anderen, Edeka und Aldi. In Hartha könnte Edeka bauen, in Leisnig Aldi. Doch alles steht still. Im Unterschied zu allen anderen Leisniger Ratsmitgliedern kennt Orosz bei diesem Thema das Theater auch aus Harthaer Sicht, saß er doch zuletzt in Hartha im Stadtrat.

In Hartha wie Leisnig alles auf der Bremse

Unter Leisniger Räten wird so diskutiert, als könnten sich die beiden kleinen Nachbarstädtchen gegenseitig Steine in den Weg legen. In Hartha hat Edeka einen genehmigten Bauantrag für den Drogeriemarkt an der Nordstraße. Gebaut wird aber nicht. Die Baugenehmigung gilt drei Jahre. Doch als würde Edeka abwarten, ob sich in Leisnig etwas tut, steht in Hartha alles auf der Bremse.

Aldi-Bauantrag soll demnächst kommen

In Leisnig ebenfalls, denn obwohl die Stadt gerne will, hat Aldi für den Standort an der Umgehungsstraße, nahe Rewe, noch keinen Bauantrag gestellt. Bürgermeister Tobias Goth ( CDU) sagt seit etwa einem Jahr: Das soll demnächst noch kommen.

In Leisnig geht es nicht allein ums Einkaufen. Der Aldi-Markt, jetzt noch Colditzer Straße, soll das Grundstück frei machen, um dem angrenzenden Archivdienstleister DMI Erweiterungsmöglichkeiten zu verschaffen. Aldi könnte ein paar hundert Meter weiter ziehen und am neuen Standort gleich noch einen Drogeriemarkt mit hinbauen.

Läuft hinaus auf Kaufkraft-Duell

So wollen das die Leisniger. Doch Hartha lehnt Leisnigs Pläne ab: Das ziehe Kaufkraft aus Hartha ab. Während in Leisnig groß an den Stadtrand gebaut wird, haben die Räte von Hartha entschieden: Wenn in Hartha ein Drogeriemarkt gebaut wird, dann möglichst innenstadtnah. Die Einwohner sollen zu Fuß, nötigenfalls mit dem Rollator einkaufen können und der Innenstadthandel soll gestärkt werden. Am Harthaer Markt gibt es die kleine, privat geführte Drogerie Richter – kaum zu vergleichen mit einem Drogeriemarkt, wie sie für Leisnig und Hartha im Gespräch sind. Das Leisniger Großprojekt am Stadtrand gefährde angeblich das innenstadtnahe Bauprojekt, heißt es in Hartha.

Hartha hat wenigstens Drogerie Richter

Leisniger Räte meinen wiederum, der Drogeriemarkt Richter in Hartha sei doch immerhin etwas, Leisnig habe gar nichts – als ob es im Leisniger Rewe nicht auch Drogerieartikel gäbe. Derart kleinteilig wurde am Donnerstag im Ausschuss diskutiert, bis dahin, von wo nach wo wie viel Prozent Kaufkraft jetzt schon abfließen.

Dazu gibt es sogar ein Gutachten mit Zahlen und Kennziffern. Diese Zahlen haben mit Sicherheit auch die potenziell bauwilligen Handelsketten auf dem Schirm. Und: Die bauen nicht. Das spricht für Oroszs Aussage.

Leisnig nimmt Harthaer Pläne zur Kenntnis

Die Leisniger sollen nun ihre Stellungnahme formulieren zum Harthaer Einzelhandelskonzept. Der Gesetzgeber sieht das im Rahmen derartiger Vorhaben vor. Und in Leisnig haben sich die Ratsmitglieder aus dem Verwaltungsausschuss auf folgende Leseart geeinigt: „Wir nehmen das Harthaer Einzelhandels- und Zentrenkonzept zur Kenntnis und widersprechen dem nicht.“

Daran ist die Erwartung geknüpft, Hartha solle doch jetzt auch Leisnig machen lassen, wie es die dortigen Stadtväter wollen. Wie die Strategie der Handelsketten aussieht, bleibt parallel dazu spannend: Mal sehen, wann sich der Erste bewegt.

Von Steffi Robak