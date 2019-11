Handel in Hartha: Quasi-Einzelkämpferin Heidi Bixl will noch lange bleiben

Hartha

Wer von Westen, über die Karl-Marx-Straße kommend, auf den Harthaer Markt fährt, kann Heidi Bixls Geschäft eigentlich nicht übersehen. Ihr Reich befindet sich am Markt 17. Der Eingang ist gesäumt von zwei großen Schaufensterpuppen. Jeden zweiten Tag bekommen die Puppen vor der Tür neue Outfits. Sie zeigen, was Heidi Bixl nun schon seit rund 16 Jahren dort verkauft: Mode. Zusammen mit zwei Mitarbeiterinnen öffnet Bixl von Montag bis Sonnabend. Bei ihr gibt es auch so ziemlich alles, was der Modeliebhaber begehrt: Kleider, Sakkos, Taschen oder Schmuck.

Der Name ist Programm – Heidi am Markt

„Ich fahre zweimal im Monat nach Schkeuditz und kaufe dort die Kleidung für den Laden ein,“ erzählt die 54-Jährige. Alles, was es im Laden gibt, wurde also sorgfältig von der gebürtigen Harthaerin ausgewählt. 2003 übernahm sie den Laden von ihrer Vorgängerin. „Ich bin aber schon seit der Wende hier im Geschäft angestellt gewesen und habe in der Zeit bis zur Übernahme viel von meiner ehemaligen Chefin gelernt,“ so Bixl. Das musste sie auch, denn ursprünglich ist Heidi Bixl Laborantin gewesen. Nach der Wende 1989, alleinstehend und mit zwei Kindern, brauchte es jedoch familienfreundliche Arbeitszeiten. Seitdem sie die Geschäfte führt, macht Bixl alles selber: Einkauf, Marketing, Schaufenstergestaltung. Dafür steht auch ihr Name: H. a. M.-Mode - Heidi am Markt.

Fünf Highlights pro Jahr

Fünf Highlights gibt es bei ihr im Jahr. Vier Modenschauen, „die Models sind alles Stammkundinnen von mir und da ist jedes Alter vertreten,“ sowie den verkaufsoffenen Sonntag am 22. Dezember. Da ist Heidi Bixl quasi eine Einzelkämpferin. „Soweit ich weiß, sind wir hier am Markt die einzigen, die den Tag nutzen. Die Konditorei hat sowieso geöffnet und der Weihnachtsmarkt auch.“ Ganz unrecht hat sie damit nicht. Bixl ist auch diejenige, die jedes Jahr den Antrag bei der Stadt stellt, um den Sonntag öffnen zu dürfen. Auch in diesem Jahr stand der Stadtrat dem nicht im Wege. Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) betonte in der Sitzung dazu, das bisher damit nur gute Erfahrungen gemacht wurden. „Für die Menschen ist es eine gute Gelegenheit, vor Weihnachten noch durch das Geschäft schlendern zu können.“

Vier verkaufsoffene Sonntag möglich Vier Mal im Jahr dürfen Geschäfte auch in Sachsen Sonntags ihre Türen öffnen. Doch auch das ist noch streng reglementiert. Zum einen muss ein gegebener Anlass vorliegen. Das kann, wie in Hartha zum Beispiel der Weihnachtsmarkt oder auch ein Stadtfest sein. Für Geschäfte besteht dann zwischen 12 und 18 Uhr die Möglichkeit, vom Treiben in der Stadt zu profitieren. Mehr als zwei verkaufsoffene Sonntage dürfen nicht aufeinander folgen. Wenn in Hartha der offene Sonntag stattfindet, haben theoretisch alle Geschäfte die Option, ihre Türen zu öffnen. Ob und wann die Läden die Sonderöffnungszeiten durchführen dürfen, beschließt in Hartha der Stadtrat.

Die singuläre Bezeichnung passt ganz gut, denn Heidi Bixls Geschäft ist nicht nur das einzige, das den verkaufsoffenen Sonntag im vergangenen Jahr nutzte, sondern auch so recht einsam am Markt. Einen Fotoladen mit Drogerie, Foto Richter, Friseur, Bäckerei, ein Versicherungs- und ein Kosmetikstudio gibt es noch. Mittwochs ist Markttag. Das war es auch schon. Christian Zimmermann von der CDU fasste es bei der Stadtratssitzung zusammen: „Es ist lobenswert, das der Antrag für den verkaufsoffenen Sonntag wieder gestellt wurde. Es ist allerdings auch bedauerlich, das nicht mehr Geschäfte dem folgen.“ Der Markt sei ohnehin schon wenig belebt.

Heidi Bixl lässt sich davon nicht beeindrucken. Sie hat besonders Spaß an der Beratung, am Verkauf. Das ist ihr wichtig im Umgang mit dem Kunden. Zehn bis zwölf Jahre möchte sie auf jeden Fall noch in ihrem Geschäft bleiben – bis zur Rente. „Solange ich davon leben kann, bin ich hier.“ Und genauso lange wird sie die Schaufensterpuppen jeden Morgen wieder vor die Tür stellen.

Von Vanessa Gregor