Handelsriese Edeka zieht sich aus Mockritz zurück und wächst in Berbersdorf

Döbeln/Berbersdorf

Die Edeka Unternehmensgruppe will in absehbarer Zeit den Betrieb der Tochterfirma Franken-Gut Fleischwaren GmbH im Mockritzer Gewerbegebiet schließen. Die rund 70 Mitarbeiter sollen nach Berbersdorf (Gemeinde Striegistal) wechseln. Darüber hat Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen im Zusammenhang mit weiteren Plänen für den Standort in Berbersdorf informiert. In Mockritz erfüllt die Franken-Gut Fleischwaren GmbH bislang Aufgaben der Bedienthekenlogistik für die Edeka-Gruppe, das heißt, Fleischwaren werden portioniert, verpackt und verteilt.

Noch kein Zeitpunkt bekannt

Wann genau die Schließung in Mockritz und der Umzug in den neuen Betrieb nahe der A4 erfolgen soll, darüber gibt es noch keine Informationen. Vor dem nächsten Jahr ist damit offenbar nicht zu rechnen. Unklar ist auch, was mit dem Objekt in Mockritz in Zukunft geschehen soll. „Noch gibt es keine Nachnutzungspläne. Zu gegebener Zeit wird sich darüber Gedanken gemacht“, sagte Stefanie Schmitt, Vorstandssekretärin von Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen auf Anfrage.

Anzeige

Kaufverhandlungen abgeschlossen

Zuvor muss der Handelsriese einige andere Aufgaben bewältigen. So verkündeten Edeka und die ebenfalls im Gewerbegebiet Berbersdorf ansässige Landgard eG, dass beide Unternehmen Ende August mehrmonatige Verhandlungen erfolgreich abschließen konnten. Das Ergebnis: Edeka kauft das noch relativ neue Landgard-Logistikzentrum samt dazugehöriger Flächen. Es befindet sich in direkter Nachbarschaft des Edeka-Großlagers in Berbersdorf. In eben dieses Objekt soll die Mockritzer Bedienthekenlogistik verlagert werden.

Weitere LVZ+ Artikel

„Platzen aus allen Nähten“

Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen hatte nach eigenen Angaben ohnehin die Erweiterung ihres bestehenden Logistikzentrums in Berbersdorf geplant. „Wir platzen dort bereits aus allen Nähten. Eine Vergrößerung ist dringend notwendig“, sagte Stefanie Schmitt. Dass Landgard seine Logistik-Immobilie verkauft, komme Edeka deshalb durchaus gelegen.

Für die Unternehmensgruppe stehe also einerseits die deutliche Erweiterung des 2015 in Betrieb genommen Logistikzentrums und andererseits der Umbau der derzeitigen Landgard-Immobilie zur Nutzung als Ultrafrische-Logistikzentrum für alle Bedienthekensortimente an. „Der Standort Berbersdorf wird damit zur zentralen Drehscheibe für die Belieferung der Edeka-Märkte in Sachsen und Thüringen für sämtliche Sortimentsbereiche und ist nach der Flächenerweiterung sowie dem Zukauf für die künftigen Wachstumserfordernisse gut gerüstet“, heißt in einer Mitteilung.

Notwendig sei die Expansion aufgrund des starken Umsatz- und Absatzwachstums der Edeka-Märkte in Sachsen und Thüringen. So sei deren Umsatz im vergangenen Jahr um 4,2 Prozent und in den ersten sieben Monaten dieses Jahres um 13,5 Prozent gewachsen.

Landgard will anderen Standort

Landgard wolle hingegen das komplette Leistungsspektrum für Erzeuger und Kunden in der Region Ost an einen „neuen, logistisch geeigneteren Standort“ verlagern, der optimale Voraussetzungen für den weiteren Ausbau des Dienstleistungsbereichs bietet. „Wir wollen mit einer passgenauen Immobilie effizienter werden und zudem näher an unsere Kunden rücken“, erklärt Karl Voges, Vorstand von Landgard. Das hört sich überraschend an. Noch bei der Einweihung des Logistikbetriebes in Berbersdorf im Sommer 2017 hatten Verantwortliche von Landgard den Standort, dessen verkehrsgünstige Lage und die neuen Kapazitäten gepriesen. Was aus den Landgard-Mitarbeitern von Berbersdorf wird, ist noch unklar. Edeka übernimmt sie nicht. „Es handelt sich nicht um einen Betriebsübergang. Edeka erwirbt nur die Immobilie“, erklärte Stefanie Schmitt.

Von Olaf Büchel