Leisnig

Mal wieder Lust auf die Road Brothers? Wer sie zur Benefizgala in Leisnig 2017 erlebt hat, der weiß, was die drei Männer auf Gitarre, Contrabass und Banjo sowie gesanglich leisten. Am Sonnabend sind sie zum Maibockfest auf dem Leisniger Markt zu hören. Ihr musikalkisches Hauptquartier haben sie in Clennen. Sie spielen also Musik von vor der Haustür. Und die ist ebenso handgemacht wie das, was es zu trinken und zu Essen gibt. 17 Uhr gehts los.

Dass zum Maibockfest vor allem Bier fließt, steht außer Zweifel. Die Organisatoren vom Gewerbe- und Verkehrsverein Leisnig haben mit der Brauerei Frenzel aus Bautzen und der Familienbraumanufaktur Kräckerbräu aus Frohburg zwei kleine Unternehmen für das Leisniger Fest gewonnen, die sich der alten Brautradition verschrieben haben.

Bier, Bratwurst und Burger

Was vom Grill kommt, ist ebenfalls handgefertigt und in der Form nirgends zu haben. Für das Maibockfest hat das Fleischerhandwerk in der Küche der Polditzer Gaststätte „Zur alten Brauerei“ Hochkonjunktur. Von dort, nämlich von Jörg Heinzmann, stammt die Idee für die Füllung der Bratwürste, die zum Maibockfest am Sonnabend auf dem Grill landen.

Dies hat er bereits im vergangenen Jahr getan und den Maibockfest- Gästen eine Bratwurst nach eigener Rezeptur geboten. „Dieses Jahr werde ich sie noch ein wenig in der Herstellung verfeinern“, kündigt Heinzmann an, ohne den neuen Trick zu verraten. Wer im vergangenen Jahr eine derartige Maibockwurst verspeiste, kann am Sonnabend gerne testen, wie groß der Unterschied ist.

Ebenso nur zum Leisniger Maibockfest ist der Wildburger von Matthias Plötz zu haben. Das Fleisch dafür stammt vom Reh, welches im Wermsdorfer Forst geschossen wurde. Die Reh-Buletten sind in Leisnig bei „Wohnen mit Genuss“ geformt. Es gibt auch welche mit Rind sowie mit Lachs. Für Vielfalt ist also auf gesamter Linie gesorgt. Am Vorabend wird zum Open-Air-Kino auf den Marktplatz eingeladen. Es läuft „Zorro II“.

Von Steffi Robak