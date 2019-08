Gleisberg

In Gleisberg bleibt auch nach der jüngsten Wahl vieles beim Alten – zumindest, was die Besetzung des Ortschaftsrates und die beiden Männer an dessen Spitze angeht.

Einstimmige Wahl

In seiner konstituierenden Sitzung wählte der Ortschaftsrat einstimmig Bernd Handschack zum neuen Ortsvorsteher, er war genauso wie René Seltmann für die Stellvertreterposition der einzige Kandidat. Auch Seltmann bekam alle Stimmen. Neu ist, und zwar nicht nur in Gleisberg, sondern generell, dass derjenige, der zum Ortsvorsteher gewählt wird, quasi aus dem Ortschaftsrat herausgerechnet wird und damit einen Platz für einen Nachrücker frei macht. Diese Regelung gilt seit März diesen Jahres.

Wohl letzte Legislaturperiode für Handschack

In Gleisberg, wo es eine Mehrheitswahl gegeben hatte, bei der am Wahltag selbst noch Kandidaten auf den Wahlzettel notiert werden konnten, rückt nun Grit Hauswald in den Ortschaftsrat nach. Sie hatte genauso wie Uwe Hauswald eine Stimme bekommen, so dass im Gemeindewahlausschuss per Los entschieden werden musste. Neben Anke Weber, Iris Köhler und Evelyn Weidler, die genauso wie René Seltmann und Bernd Handschack bereits im letzten Ortschaftsrat mitgearbeitet hatten, haben nun auch Heiko Schmidt und Uwe Tändler als neue Mitglieder eine Stimme.

Bernd Handschack, der inzwischen seit 1999 Ortsvorsteher von Gleisberg ist, kündigte an, dass die aktuelle Legislaturperiode höchstwahrscheinlich seine letzte sein wird.

Von Manuela Engelmann-Bunk