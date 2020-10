Handtaschenräuber springt in Döbeln aus einem Gebüsch

Döbeln

Eine 67-jährige Frau wurde am Mittwochvormittag von einem unbekannten Mann in der Waldheimer Straße in Döbeln beraubt. Der Mann war unvermittelt aus einem Gebüsch gekommen und hatte der Frau die Handtasche entreißen wollen. Die 67-Jährige versuchte, die Tasche festzuhalten, doch das Material der Tasche gab dem Zug des Diebes jedoch letztlich nach, berichtet die Polizei. Der Räuber konnte mit der Tasche samt Dokumenten und rund 150 Euro Bargeld flüchten. Die Frau wurde beim Kampf um die Tasche leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen Raubes und sucht dringend Zeugen, die am Mittwochvormittag, gegen 11 Uhr, im Umfeld der Waldheimer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise werden unter Telefon 03431 659-0 vom Polizeirevier Döbeln entgegengenommen.

Von Thomas Sparrer