Leisnig

In den vergangenen Tagen wurde auf dem Burglehn in der Leisniger Altstadt gezimmert, gehämmert und dekoriert, um das Flair zu erzeugen, wofür die Handwerkerstraße bekannt ist: Kleine Stände und Holzhütten, in denen Kunsthandwerker bis zu den Vertretern der Leisniger Vereine Menschen in Aktion sind, über ihre Arbeit berichten, Exponate zeigen beziehungsweise zum Verkauf anbieten. An manchem Stand sind Gäste, vor allem Kinder, dazu willkommen, die historischen Werkzeuge eigenhändig auszuprobieren.

„Es sind ebensoviele Handwerker, Vereine und andere Aussteller dabei wie in den anderen Jahren. Es kann also wieder genauso schön werden“, sagt Dieter Reißmann. Er ist derjenige, der sich seit Jahren darum kümmert, dass sich der Platz mit Ausstellern und Akteuren füllt. Dieses Jahr steht der Platz am Miruspark nicht zur Verfügung. Der Bäckerstand, etwa gegenüber vom Stiefelmuseum, ist der letzte. Reißmann selber wird mit seiner historischen Schmiede vor Ort sein, seine Frau Rita mit dem Spinnrad.

„Alle Leute, die uns ursprünglich zugesagt haben, kommen auch“, sagt Reißmann – ein gutes Zeichen, dass die Akteure in der Handwerkerstraße etwas sehen, was untrennbar mit dem Altstadtfest verbunden ist und woran sie gern mitwirken. Geöffnet ist die Handwerkerstraße am Sonnabend 11 bis 19 Uhr oder gerne länger, wenn später noch Besucher da sind, und am Sonntag 11 bis 18 Uhr.

Von Steffi Robak