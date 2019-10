Horst Ries: Goldschmied mit Herz für Leisnig

Leisnig/Leipzig

Mancher Leisniger kennt Horst Ries, erinnert sich noch an seine Werkstatt in der alten Apotheke an der Ecke am Marktplatz. Heute in Korntal bei Stuttgart wohnhaft, besucht er regelmäßig seine Vaterstadt. Um den 80-Jährigen rankt sich mancher Schwank aus vergangenen Tagen und manche abenteuerliche Geschichte, zum Beispiel rund um den Fasching. Weitererzählt wird so etwas heute von Leuten, die genau darüber Bescheid wissen, obwohl sie um Himmels Willen selbstverständlich nicht dabei waren – „Was soll dabei schon Gescheites rauskommen?“, sagt Horst Ries, lächelt sein spitzbübisches Lächeln und zieht an der Tabakspfeife, ohne die er quasi keinen Schritt aus dem Haus geht.

Ehrung in Leipzig

Die Verbindung zu seinen in und um Leisnig lebenden Freunden hält er jedenfalls aufrecht. Jüngst ergab sich ein besonderer Anlass, von Stuttgart nach Sachsen zu kommen: Für die gesamt 55 Jahre Tätigkeit als Goldschmiedemeister wurde Ries am Montag in Leipzig mit dem „Goldenen Meisterbrief“ der Handwerkskammer zu Leipzig geehrt – als Einziger in seinem Handwerk.

Gelernt hatte Horst Ries bei seinem Vater Hans Ries, dem Leisniger Juwelier. 1962 legte er die Meisterprüfung im Goldschmiedehandwerk ab und gründete sein Goldschmiedeatelier in den Gewölben der alten Apotheke am Markt. Manch Weihnachts- oder Geburtstagsgeschenk und wohl so gut wie alle Eheringe in Leisnig kamen in dieser Zeit aus seiner Werkstatt. Er bildete zwei Lehrlinge aus, von denen Sabine Pikos später ein Goldschmiedegeschäft in der Chemnitzer Straße gründete – und nun auch schon im Ruhestand ist.

Freiberger Abendmahlsgerät von Horst Ries

Umtriebig engagierte sich Ries für das kulturelle Leben seiner Heimatstadt, gestaltete die Ehrenplakette des Stadtrates, organisierte vor Jahrzehnten unter anderem die Wiederbelebung des Leisniger Karnevals, bis diese Aufgabe in die Hände der Fußballer überging. Letztlich habe er sich zunehmend Repressalien ausgesetzt gesehen, seine Tätigkeit in sozialistische Produktionsverhältnisse einzubringen. Das veranlasste ihn zum Weggehen.

Nach zehn Jahren verließ Horst Ries also Leisnig und ging nach Leipzig. Dort lernte er das Silberschmiedehandwerk dazu, brachte darin zwei Lehrlinge zum Berufsabschluss. Und entdeckte sein Spezialgebiet: Das Restaurieren alter Kirchengeräte wie Kelche, Patenen, Leuchter. Zudem entwarf er neue und fertigte sie an. So stammt die Abendmahlsgerätschaft für den Freiberger Dom von Horst Ries.

Erst weg aus Leisnig , dann aus der DDR

Später gründete er mit einem Freund eine große Goldschmiedewerkstatt in Dresden, bildete unter anderem vier Lehrlinge aus – einer bestand mit Auszeichnung. Während dieser Zeit restaurierte Ries auch Exponate aus dem „Mathematisch-Physikalischen Salon“ im Dresdner Zwinger.

Nach weiteren zehn Jahren zog es ihn nach Stuttgart, wo er sofort eine Anstellung als Werkstattleiter fand. Umtriebig auch dort, verfasste er ein Büchlein über das „Leisniger Stadtwappen“ und gab sein mittlerweile vergriffenes „Leisniger Kochbuch“ heraus. Darin schrieb er seine Erinnerungen „wie Mutter in Sachsen kochte“ und die nun kennengelernte Schwäbische Küche nieder. Zusammen mit seinem in Leipzig lebenden Freund Klaus Schumann veröffentlichte Horst Ries 2015 die historische Aufarbeitung eines Kriegsereignisses von 1945, „Als Leisnig einer Katastrophe entging“ über den Zusammenstoß zwei amerikanischer B-17- Bomber im Leisniger Luftraum.

Regelmäßig in der Heimatstadt zu Gast

Nach nahezu 30 Jahren Goldschmiedemeister bei einem großen Stuttgarter Juwelier ging er 2017 in den beruflichen Ruhestand. Auf Nachfrage zum Thema Ruhestand sagt er: „Naja, zu Hause habe ich natürlich noch eine kleine Goldschmiedewerkstatt – und eine neues Büchlein über Ungewöhnliche Gaumenfreuden ist auch schon wieder in Arbeit.“ Auch die organisatorische Mitarbeit im „Viererrat“ des regelmäßig aller zwei Jahre stattfindenden Klassentreffens in Leisnig beanspruche einige Computerzeit. Und: „Auf die Jagd gehen möchte ich auch wieder ab und zu.“

Regelmäßige Besuche seiner Heimatstadt Leisnig, mit deren Historie er sich intensiv befasst und verbunden fühlt, gehören zu den Selbstverständlichkeiten im Leben von Horst Ries. Er freut sich dann besonders, wenn ihm noch nach so vielen Jahren manch beringte Hand entgegengestreckt wird, mit dem Hinweis: „Das haben Sie gemacht“.

