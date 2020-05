Happy End am Döbelner Muldeufer – Feuerwehr rettet Hund

Döbeln

Die Feuerwehr Döbeln rettete am Freitagnachmittag den eineinhalb Jahre alten Rüden Shadow aus seiner misslichen Lage.

Die Feuerwehr Döbeln rettete am Freitagnachmittag den eineinhalb Jahre alten Rüden Shadow aus seiner misslichen Lage. Quelle: Sven Bartsch

Hinter dem Arbeitsamt an der Burgstraße war er seinem Herrchen ausgebüchst und über eine Mauer gesprungen, um in der Mulde zu baden. Doch dann kam er vom Flussufer aus die vier Meter zurück bis zur Mauer nicht mehr ohne Hilfe. Neun Kameradinnen und Kameraden rückten mit Steckleitern und Rettungsseilen an und führten Shadow und sein Herrchen Nico wieder zusammen.

Von Thomas Sparrer