Happy End in Döbeln-Nord: Neue Sporthalle wird jetzt abgenommen

Döbeln

An der neuen Döbelner Zweifeldsporthalle im Wohngebiet Döbeln-Nord, unmittelbar neben dem Schulzentrum Am Holländer, kommt es nun zum Happy End.

In dieser Woche finden die ersten Abnahmen in der Sporthalle statt. Im Inneren sind die Arbeiten abgeschlossen. Mit Schuljahresstart am 31. August soll die neue Sporthalle für den Schulsport der Grundschule und der Oberschule Am Holländer nutzbar sein.

„Aktuell finden noch letzte Arbeiten an den Außenanlagen statt. Die neue Fassade, an der es zuletzt noch etwas klemmte, ist nun auch fertiggestellt“, sagt Thomas Mettcher, Sprecher der Stadtverwaltung Döbeln, auf Anfrage.

An den Außenanlagen wird noch gearbeitet. Quelle: Sven Bartsch

Fensterstreit beigelegt

Die wichtigste und alles entscheidende Frage an der städtischen Großbaustelle lautet aber: Können die umstrittenen Fenster im Fensterband der Halle drin bleiben und bekommen sie eine nachträgliche Zertifizierung?

Eigentlich sollte die neue Halle im Herbst 2019 in Betrieb gehen. Doch Bauleitung, Stadt und Fensterbaufirma stritten um das Fensterband, das in der Decke der Sporthalle eingebaut wurde. Es ging dabei um in den Ausschreibungen geforderte spezielle Sicherheitsnachweise für Versicherungs- oder Haftungsfragen in der öffentlich und für den Schulsport genutzten Sporthalle. Die eingebauten Fenster hatten nicht das geforderte Zertifikat. Es wurde gestritten, ob der Bauunternehmer die Fenster wieder ausbauen und durch entsprechend zertifizierte ersetzen muss. Ein langjähriger Gerichtsstreit drohte. Das hätte eine Fertigstellung der Sporthalle noch deutlich verzögert

Die Stadt als Bauherr setzte lieber auf eine andere Taktik. Mit viel Aufwand war es kurzfristig gelungen, Termine in einem Testlabor zu bekommen, um die nicht zertifizierten Fenster aufwendigen Tests zu unterziehen. Die Fenster bestanden alle Tests. Das Fensterbauunternehmen musste nun mit den Testergebnissen die Nachzertifizierung der Fenster beantragen.

CE-Prüfzeichen bestanden

„Die Fenster haben nun aufgrund der Ergebnisse im Testlabor die notwendige CE-Zertifizierung erhalten“, sagt dazu Stadtpressesprecher Thomas Mettcher.

Für die Fensterbänder unter dem Dach waren nach spezielle Fenster ausgeschrieben, die mit Motoren geöffnet und geschlossen werden können. Dafür wurden entsprechende Nachweise und Zertifikate verlangt. Für die eingebauten Fenster fehlten diese Nachweise. Ohne diese Papiere hätte es aber keine Abnahme und keine Betriebserlaubnis für die Halle gegeben.

Staupitzturnhalle geht endlich in Rente

Ursprünglich sollte der Sporthallenneubau schon im September in Betrieb gehen. Er ist wichtig, weil die alte Sporthalle hinter der Grundschule aus dem Jahr 1984 nicht mehr den heutigen Anforderungen entspricht. Der Neubau soll zudem die uralte Sporthalle an der Staupitzstraße ersetzen. Rund 4,5 Millionen Euro kostet der Sporthallenneubau. 2,5 Millionen Euro trägt die Stadt Döbeln. 1,7 Millionen Euro steuert der Freistaat Sachsen als Fördermittel bei.

Zweifeldhalle aus drei Teilen Die Sporthalle hat drei Gebäudeteile. Kern ist die Zweifeldhalle mit 44 Metern Länge und 22 Metern Breite sowie sieben Metern Höhe. 18 mal 18 Meter misst der Mehrzweckraum für den Grundschulsport. An der Längsseite der Halle befinden sich die Funktionsbereiche mit Umkleiden, Sanitärräumen sowie Platz für Sportgeräte.

Von Thomas Sparrer