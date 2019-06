Rosswein

Ein Faustschlag Ende vergangenen Jahres führte Janek H. jetzt auf die Anklagebank im Döbelner Amtsgericht. In der Nacht des 30. Dezembers 2018 war dem damals 19-Jährigen im Roßweiner Jugendhaus die Hand ausgerutscht und auf der Oberlippe eines anderen Konzert-Besuchers gelandet. Der Geschädigte trug eine Platzwunde davon und musste im Krankenhaus genäht werden. Danach erstattete er Anzeige. Auslöser des Zwischenfalls könnte sogenanntes Pogen gewesen sein, eine Art Tanzen, bei der sich gegenseitig geschubst und angerempelt wird.

Fünf Monate nach besagtem Konzert sahen sich beide Jugendhaus-Besucher nun vor Richter Lutz Kermes wieder, und der versuchte herauszufinden, was in besagter Nacht tatsächlich passiert war. Wer hat was getan und warum? Janek H. war mit Kumpels zum Konzert gekommen. Hardcore stand auf dem Programm und dementsprechend exzessiv wurde direkt vor der Bühne getanzt – gepogt nämlich. Er sei dazu gekommen, habe einem anderen Besucher kumpelhaft den Arm um die Schulter gelegt, um mit ihm gemeinsam zu tanzen. Der Andere aber fand das wohl nicht gut, habe Janek H. weggeschubst. Der später Geschädigte sei zu dieser Situation gekommen, mit nach vorn gestreckter Faust. Da habe er zugeschlagen, sagt Janek H., um zu verhindern, dass er selbst beziehungsweise sein Kumpel neben ihm getroffen werden konnte.

Der Zeuge aus dem gegnerischen Lager sowie der 30-jährige Geschädigte selbst schilderten den Vorfall natürlich anders. Janek H. und sein Kumpel seien vom Pogen angenervt gewesen und wollten in der Gruppe vor der Bühne provozieren. Der Geschädigte habe dies wahrgenommen und wollte schlichten. Mit zwei großen Schritten und ausgebreiteten Armen sei er ins Gemenge geschritten und habe sich dort dann den Faustschlag von Janek H. eingefangen.

Egal wie – der Faustschlag und die daraus entstandene Verletzung sind ein Fakt und laut Richter Lutz Kermes eine völlig überzogene Reaktion. „Jede andere Abwehrmaßnahme hätte auch gereicht.“ Zudem hätte es der Richter gern gesehen, wenn Janek H. seinem Opfer im Gerichtssaal eine Entschuldigung mitgegeben hätte. Die Staatsanwaltschaft schlug vor, das Jugendstrafrecht anzuwenden, da Janek H. zum Tatzeitpunkt Heranwachsender war. 300 Euro, zahlbar in drei Raten, lautete das Angebot der Staatsanwaltschaft, verbunden mit der eindringlich formulierten Hoffnung: „dass wir Sie hier nicht wiedersehen.“ Die Verteidigung nahm das Angebot an, gemeinsam wurde entschieden, das Geld direkt an den Geschädigten zu zahlen. Richter Kermes stellte das Verfahren ein, so dass es kein Urteil und damit auch keinen Eintrag ins Bundeszentralregister für Janek H. gibt. Sollte der Abiturient, der aktuell eine Maurerausbildung macht, nicht zahlen, werde das Verfahren wieder aufgenommen.

Von Manuela Engelmann-Bunk