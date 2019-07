Waldheim

Waldheims Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA), Harry Kempf, hatte am Freitag seinen letzten Arbeitstag. Er tritt nach fast 40 Jahren im Dienst – knapp 15 davon in Waldheim – den Ruhestand an. Im Interview mit der DAZ spricht der 65-Jährige über die neue Atmosphäre im Gefängnis, die sächsische Besonderheit im Strafvollzug und amerikanische Knastfilme.

Herr Kempf, Ihre berufliche Zeit ist fast geschafft, wie fühlen Sie sich kurz vor dem Ruhestand?

Harry Kempf: Die große Freude bricht nicht aus, große Tränen aber auch nicht (lacht). Ich habe meine Arbeit gern gemacht. Anstaltsleiter ist einer der interessantesten Berufe.

Was hat Ihnen daran am besten gefallen?

Es ist die Vielseitigkeit und der Umgang mit Menschen. Ich musste mit ganz vielen Professionen zusammenarbeiten, mit Sozialpädagogen, Psychologen, den Vollzugsbeamten und vielen mehr. Neben 400 Gefangenen habe ich hier ja auch einen großen Mitarbeiterstab von rund 200 Leuten. Und es gibt 290 Arbeitsplätze für die Insassen, das muss gemanagt werden genau wie die Versorgung. Auf all das kann man direkt Einfluss nehmen und Prozesse gestalten.

Sie waren seit Februar 2005 in Waldheim – was haben Sie in Ihren fast 15 Jahren in der JVA neu gestaltet?

Als ich kam, war gerade der Anfang der Phase eines Umbruchs im Gange. Waldheim wurde zu einem Gefängnis für den Ersttätervollzug mit langen Haftstrafen umgewandelt. Dadurch hat sich im Vergleich zum Regelvollzug vorher die Klientel geändert. Mit derartigen Kriterien ist Waldheim wohl einmalig in Deutschland. So war es möglich, eine weitgehend entspannte Atmosphäre zu schaffen im Umgang miteinander. Das betrifft alle Arten von Kontakten: Gefangene und Bedienstete untereinander, aber auch Gefangene und Bedienstete miteinander.

Beim Tag der offenen Tür können Besucher selbst die Atmosphäre des Gefängnisses kennenlernen. Möglichst entspannt soll diese für Bedienstete und Inhaftierte sein. Quelle: (Archiv) Ines Witt-Klotz

Durch die Ersttäterschaft sind die Gefangenen also noch umgänglicher und leichter auf die Wiedereingliederung vorzubereiten?

So könnte man das formulieren. Wir haben das Übergangsmanagement in den letzten Jahren forciert. Die Gefangenen haben oftmals noch ein intaktes soziales Umfeld. Mit diesem und den Gefangenen arbeiten wir eng zusammen, helfen beispielsweise bei der Arbeitsplatzsuche. Wir haben auch seit mehr als zehn Jahren kontingentfreie Besuche. Wenn ein Gefangener es organisieren kann, darf er so viel Besuch empfangen wie er will. Manche haben alle drei Tage Besuche, andere einmal in der Woche. Da muss ich auch meine Mitarbeiter loben, die das mitgetragen haben.

Wie soll sich diese Vorgehensweise auf die Zeit nach der Haft auswirken?

Unser Ziel hier ist es ja, eine ganz normale Atmosphäre zu erzeugen innerhalb einer Anstalt, die zwischenmenschliche Kontakte in den Vordergrund stellt. Die Straftaten, die die Insassen begangen haben, sind zum Teil nicht unerheblich. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, die Straftaten zu beleuchten, sondern mit den Menschen umzugehen. Sie müssen draußen diese Kontakte auch pflegen können und diesen gewachsen sein.

Zur Person Harry Kempf, Jahrgang 1953, hatte seine Karriere im Justizvollzug schon früh geplant. 1981 zog der Saarländer zum Studium für Strafrechtspflege nach München und arbeitete an der JVA München-Stadlheim. Von dort zog es ihn Ende 1984 in den Vollzug nach Bernau am Chiemsee, wo er als Vollzugsinspektor im Regelvollzug arbeitete. Mit der Wiedervereinigung 1990 wurde er zur Aufbauhilfe der Gefängnisse im Osten ins sächsische Justizministerium nach Dresden abgeordnet. Dort habe sich der Gedanke entwickelt, ganz in die neuen Bundesländer umzuziehen, sagt Kempf. 1992 ging er nach Suhl-Goldlauter in Thüringen, wurde Referent im Ministerium und stellvertretender Anstaltsleiter sowie Leiter der Vollzugsschule. Im Juni 1996 übernahm er seine erste JVA als Leiter in Stollberg, die allerdings schon Ende 1997 geschlossen wurde. Kempf wechselte nahtlos nach Torgau, wo er bis zu seinem Wechsel nach Waldheim im Februar 2005 blieb.

Dennoch hat es in diesen 15 Jahren sicher auch mal Probleme mit Gefangenen gegeben?

Wir haben natürlich im Alltag mit den gleichen zwischenmenschlichen Problemen zu kämpfen wie draußen. In einer JVA ist das aber noch konzentrierter als draußen. So lernen die Gefangenen aber auch, dass man mit Schwierigkeiten adäquat umgehen kann, ohne zu überreagieren oder gar gewalttätig zu werden. Es gibt natürlich auch problematische Gefangene und solche, von denen eine Gefährdung ausgeht und es gibt tätliche Übergriffe zwischen den Insassen und auch auf Bedienstete. Aber ich bin froh, auf über 14 Jahre zurückblicken zu können, ohne dass ein Mitarbeiter maßgeblichen Schaden davongetragen hat.

Wenn solche Vergehen im Gefängnis passieren, wie gehen Sie dann damit um?

Straftaten wie Körperverletzung oder Geiselnahme werden natürlich von der Staatsanwaltschaft verfolgt. Wir bringen auch kleine Straftaten immer zur Anzeige. Für kleinere Verfehlungen gibt es einen Katalog mit Disziplinarmaßnahmen im Strafvollzugsgesetz. Wenn einer etwa einen unerlaubten Gegenstand besitzt wie ein Handy, Alkohol ansetzt oder versucht, Rauschgift einzuschmuggeln, gibt es Sanktionsmöglichkeiten. Das reicht von einem Verweis – quasi einer gelben Karte – bis hin zu Fernsehentzug oder Wegnahme von Gegenständen zur Freizeitgestaltung. Es gibt bei besonders schweren Fällen aber auch Sicherungsmaßnahmen bis hin zur Fesselung. Oder, wenn einer versucht, bei Besuchen etwas zu schmuggeln, kann dieser hinter einer Trennscheibe angeordnet werden.

Vergehen gibt es auch in Waldheim immer wieder, wie etwa eingeschmuggelte Handys oder Drogen. Dafür müssen Gefangene mit Sanktionen wie Fernsehentzug rechnen. Quelle: Sven Bartsch

Das klingt wesentlich humaner, als es der Laie aus Film und Fernsehen gewohnt ist. Sehen Sie sich eigentlich manchmal amerikanische Gefängnisfilme an und denken: Sowas macht ein Direktor nicht?

(lacht) Nein – da gibt es ja auch viele Serien, aber ich habe mir das nie angesehen, denn da werden meistens Klischees dargestellt. Und wir haben auch eine ganz andere Philosophie als die Amerikaner. Bei uns ist der Vollzug vom Ziel der Wiedereingliederung geprägt. In Amerika herrscht die Auffassung vor, dass jeder selbst seines Schicksals Schmied ist. Vor einigen Jahren hatten wir eine Professorin aus Amerika bei uns zu Gast, die sich unseren Strafvollzug ansah. Sie war ganz erstaunt, was hier alles gemacht wird mit sozialer und psychologischer Betreuung im Alltag.

In Waldheim spielt das Gefängnis auch im Stadtleben eine große Rolle. Wie haben Sie das erlebt?

Wenn Sie irgendwo ein neues Gefängnis bauen, haben Sie sofort eine Bürgerinitiative dagegen. In Waldheim gehört es seit 300 Jahren zur Stadt dazu. Und das merkt man. Es gab immer eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt und der Bevölkerung. Da geht vieles auch über die Anstaltsmauern hinweg wie die Modellbaugruppe, die Ausstellung im Napoleonhaus oder die Veranstaltung im Rathaus zum 300. Jubiläum.

Apropos Anstaltsmauern: Baulich hat sich in Ihrer Amtszeit ebenfalls viel getan. Sind Sie zufrieden?

Auf jeden Fall steht die Anstalt baulich besser da als vorher. Wir haben das alte Gebäude 2 abgerissen und 2012 das neue in Betrieb genommen und es erfüllt auch nach sieben Jahren immer noch die neuesten Standards im Vollzug. Auch die Sanierung des Büroflügels ist gelungen. Aber ich hätte gern noch viel mehr gemacht. Ein großes Anliegen wäre es gewesen, zum Jubiläum die Anstaltskirche saniert zu haben. Außerdem müssen die Oberflächen der Anstalt wie der Sportplatz saniert werden, dazu unterirdisch die Versorgung und das Abwasser. Und wir wollen eine neue Sporthalle bauen. Mein Nachfolger hat also genug zu tun (lacht).

Die Anstaltskirche hätte Harry Kempf gern bis zum 300. Jubiläum saniert gehabt. Dies bleibt eine Aufgabe für die Zukunft. Quelle: (Archiv) Jürgen Kulschewski

Steht dieser denn schon bereit?

Mein Nachfolger steht noch nicht fest. Er wird dann vorgestellt, wenn ich verabschiedet werde. Bis dahin übernimmt mein Vertreter Wolfgang Dammer die Leitung der JVA.

Haben Sie einen Wunsch, den Sie ihr oder ihm mit auf den Weg geben wollen?

Was ich mir wünsche für Waldheim und alle sächsischen Strafvollzugsanstalten ist, dass diese die Möglichkeit erhalten, alles, was in unserem neuen sächsischen Strafvollzugsgesetz aus 2013 geregelt wurde, auch umzusetzen. Ich halte das für ein ausgesprochen gelungenes Gesetz. Es ist sehr behandlungsorientiert und noch stärker auf die Wiedereingliederung ausgelegt als das alte Bundesgesetz. Aber dafür braucht es genügend Personal, insbesondere in den Fachdiensten und den allgemeinen Vollzugsdiensten.

Von Sebastian Fink