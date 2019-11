Nutzerwünsche und Altbausubstanz trieben die Kosten für Kita-Sanierung in Kiebitz in die Höhe. Um rund 36.700 Euro muss die Gemeinde tiefer in die Tasche greifen. Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) befürchtete, dass sich die Gemeinderäte dagegen stellen.