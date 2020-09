Hartha: Ärger über Katzenkot im Hinterhof geht weiter 

Hartha

Marcel Voigtländer ist noch immer sauer. Es ist nun ein paar Tage her, dass er sich gemeinsam mit seinen Nachbarn bei der DAZ meldete. In der Harthaer Nordstraße hält eine Schaar Katzen die Nachbarschaft schon seit längerem in Schach. Dutzende Tiere leben seinen Beobachtungen zu Folge in dem Haus und nutzen offene Fenster, um nach draußen zu gelangen. Dabei klettern sie auf ihren Erkundungstouren in andere Wohnungen. Höfe und Gärten sind voll mit Katzenkot. Vergangene Woche gingen Anwohner an die Öffentlichkeit. Im Viertel kursierten darüber hinaus anonyme Wurfsendungen, die betroffene Anwohner aufforderten schriftlich Anzeige zu erstatten. Das Problem ist der Stadtverwaltung sowie dem mittelsächsischen Veterinäramt bekannt.

Nun kam nach einem DAZ-Bericht Bewegung in die Sache, wie Voigtländer berichtet. „Am Freitag waren Mitarbeiter der Stadt und des Veterinäramtes in Begleitung eines Polizisten vor Ort, um sich das mal anzuschauen.“ Jedoch ohne Erfolg. Die Besitzerin der Katzen sei entweder nicht zu Hause gewesen oder habe einfach nicht geöffnet, vermutet Voigtländer. Das Landratsamt bestätigt, dass Mitarbeiter der Besitzerin der Tiere am Freitag einen Besuch abgestattet habe. Zum Ausgang oder dem weiteren Vorgehen wolle man sich nicht äußern.

Anzeige

Friedensrichter oder Zivilklage letztes Mittel

Die Hinterlassenschaften der vielen Katzen stinken indes zum Himmel. „Mir reicht es jetzt. Ich habe einfach keine Lust mehr, die ganze Zeit den Katzenkot wegzumachen“, sagt Voigtländer, der von der Situation nur noch genervt ist.

Weitere LVZ+ Artikel

Harthas Bau- und Ordnungsamtsleiter Ronald Fischer zeigt Verständnis für den Unmut der Anwohner. Er gibt jedoch weiterhin zu bedenken: „Wir können erst handeln, wenn das Tierwohl gefährdet ist. Und das immer in enger Absprache mit dem Landratsamt sowie Veterinäramt.“ Die Stadtverwaltung bleibe aber an dem Thema dran. Was das Thema Unrat und Gestank angehe, seien der Stadt die Hände gebunden, so Fischer. Dies sei eine zivilrechtliche Angelegenheit, die die Eigentümer untereinander klären müssten – gegebenenfalls mit einer Klage. „Doch bevor es so weit kommt, würde ich vorschlagen, dass die Streitparteien das Anliegen mit unserem neuen Friedensrichter aushandeln“, sagt Fischer.

Von Max Hempel