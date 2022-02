Hartha: Angeblich unfreiwillig spaziert – Bußgeldverfahren eingestellt

Hartha

Kann man unfreiwillig in einen Spaziergang mit zwanzig Fremden geraten? Die Frage stellt sich nach einer Verhandlung am Döbelner Amtsgericht. Eine Harthaerin sollte ein Bußgeld zahlen, weil sie ordnungswidrig an einer illegalen Versammlung teilgenommen hat.

Kein Spaziergang in Hartha angemeldet

Gegen den Bußgeldbescheid ging sie in Widerspruch. Für die Fortsetzungsverhandlung waren Zeugen geladen, unter anderem Polizisten. Vor einem Jahr wurde die Betreiberin einer Pflegeeinrichtung an einem Montag in einer Gruppe von etwa zwanzig Leuten angetroffen.

Das war gemäß der damals geltenden Bestimmungen vom Infektionsschutzgesetz verboten. Ein so genannter Spaziergang, wie sie vielerorts gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen ablaufen, war für Hartha nicht gemeldet. Das rief die Polizei auf den Plan.

Zufällig und unfreiwillig dabei

Die Beamten nahmen vor Ort die Personalien der Anwesenden auf. Der Name der Frau und der ihres Ehemannes stehen auf der Liste. Diese war Gegenstand der Beweisaufnahme bei der Verhandlung unter Vorsitz von Richter Simon Hahn. Die Frau will trotzdem an dem Spaziergang nicht absichtlich teilgenommen haben. Sie sei zufällig und unfreiwillig dabei gewesen.

Was die Polizisten aussagen

Und das sagen die als Zeugen geladenen Polizeibeamten: Am 22. Februar 2021 sicherten sie in Waldheim einen angemeldeten so genannten Montags-Spaziergang ab. Da erreichte sie gegen 19.27 Uhr der Funkspruch, eine „größere Personenmenge“ bewege sich in Hartha durch die Stadt.

Auf dem Fußweg unterwegs

Das war nicht angemeldet. Dort, so berichtet eine Polizistin, sei beim Eintreffen der Polizei eine Menge Bürger auf dem Fußweg die Döbelner Straße entlang gegangen Richtung Kirche. Die Leute seien angesprochen worden, was sie da tun. „Die Antwort war, sie würden spazieren gehen, und das sei doch nicht verboten“, so die Polizistin.

Bereitschaftspolizei angefordert

Über Funk wurde Verstärkung durch die Bereitschaftspolizei angefordert. Schließlich standen an der Kirchentreppe acht Polizisten etwa 20 Bürgern gegenüber. Die Örtlichkeit war ein wesentlicher Punkt vor Gericht. Es stellte sich die Frage, ob die Frau die Chance hatte, sich zu entfernen.

Zeuge verwendet Begriff „einkesseln“

Ein als Polizist geladener Zeuge sagt, die Personen seien nicht festgesetzt worden. Jeder hätte gehen können. Acht Polizisten könnten kaum 20 Menschen umzingeln. Ein weiterer Zeuge, der für die Pflegeeinrichtung als Hausmeister arbeitet, mit dem Ehepaar in der Stadt unterwegs war und sich auch in der Gruppe befand, sprach jedoch von „einkesseln“. Von den Kirchen-Stufen komme man nicht weit: Auf dem ersten Treppenabsatz ist ein Eisentor.

Auf dem Heimweg von der Arbeit

Der Polizeibeamte schilderte weiter, er habe die Gruppe belehrt, dass ihre Zusammenkunft illegal sei. Niemand habe sich als Versammlungsleiter gemeldet. Die Personalien wurden aufgenommen. Die Harthaerin bleibt bei ihrer Aussage: Sie sei mit ihrem Mann und dem Hausmeister auf dem Heimweg von ihrer Arbeitsstelle gewesen, als sie unfreiwillig in die Menge geriet. Dann war kein Wegkommen mehr.

Beweisaufnahme unverhältnismäßig aufwendig

Richter Simon Hahn stellte das Verfahren ein. Seine Begründung: Die Frau habe sich zwar eingelassen, vor Ort gewesen zu sein. Ihr zu widerlegen, dass sie zufällig dort war, sei allerdings unverhältnismäßig aufwendig.

Paragraf 42 vom Ordnungswidrigkeitengesetz besagt: Die Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten obliegt dem pflichtgemäßen Ermessen der Verfolgungsbehörde. Ist das Verfahren bei Gericht anhängig und dieses hält eine Ahndung nicht für geboten, kann das Verfahren eingestellt werden. Dieser Beschluss ist dann nicht anfechtbar.

Von Steffi Robak