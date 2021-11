Hartha: Auf dem Schulhof gibt’s was Neues 

Hartha

Wie auf der Hühnerstange... So sitzt es sich gut auf den so genannten Jugendbänken, die es jetzt neu auf dem Schulgelände der Harthaer Pestalozzi-Grund- und Oberschule gibt. Dafür sorgte der Verein Freunde und Förderer der Pestalozzi-Mittelschule Hartha.

Ja, der Verein heißt noch immer so, obwohl aus der Mittelschule vor Jahren schon eine Oberschule geworden ist. Macht nichts, der Verein ist immer noch aktiv und dieser bescherte jetzt den Schülern den Zuwachs an neuer Schulhofausstattung.

Dazu gehören zwei massive Outdoor-Tischtennisplatten. Diese stehen schon etwas länger. Die Tischtennisplatten haben insgesamt etwas mehr als 6 000 Euro gekostet.

Neu sind auch die so genannten Jugendbänke am Rondell, von denen es schon einige auf dem Schulgelände gibt. Jetzt kamen an der Hecke in der Nähe zum grünen Klassenzimmer noch zwei Exemplare dazu.

Sport als Ausgleich

„Sie werden sehr gut angenommen von den Schülern“, sagt Schulleiterin Heike Brüssau. „Die Schüler sitzen gern dort.“ Die Schulleiterin freut sich ebenfalls darüber, dass die Schüler zusätzliche Möglichkeiten haben, den Schulhof zu nutzen.

Dafür gibt es jetzt auch zwei neue massive Fußballtore mit Basketballaufsatz. An den Harthaer Schulen wird Sport groß geschrieben und spielt als Bewegungsmöglichkeit für die Hofpausen, als Ausgleich für die Schulstunden, eine große Rolle. Und neben den Oberschülern können auch die Kinder aus der Grundschule und vom Hort die neue Schulhofeinrichtung nutzen.

Der Schulförderverein hat für diese Neuanschaffungen insgesamt 2500 Euro ausgegeben. „Insgesamt kostete das alles allerdings etwas mehr“, informiert Silke Weise vom Förderverein. Von den knapp 7000 Euro Kosten wurden 80 Prozent aus EU-Fördermitteln gezahlt.

Schachspiel geplant

„Ausgereicht werden diese über den Verein Sachsenkreuz plus, hier in Form von so genannten Kleinprojekten“, informiert Silke Weise. Sie weiß auch, dass durch eine weitere Initiative, nämlich vom Sportverein TuS Hartha, noch ein großes Schachfeld in den Boden eingelassen werden soll, und zwar zwischen den beiden Tischtennisplatten. „Das passt ebenfalls gut zu unserer Schule, denn im Ganztagsangebot ist immerhin auch Schach mit im Programm.“

Auf das Schachspielen müssen die Schüler allerdings noch etwas warten. In diesem Jahr kann das Vorhaben noch nicht umgesetzt werden. Die Arbeiten sind dann für das kommende Frühjahr geplant.

Von Steffi Robak