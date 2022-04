Hartha

Für Tim Heller aus Geringswalde lief es blendend. Der Zehntklässler der Pestalozzi-Oberschule Hartha hat in den vergangenen Jahren an Praktika alles mitgenommen, was geht. Dieses Jahr beginnt er bei der Firma TME Rusta, einem Spielgerätehersteller und Objekteinrichter in Geringswalde, seine Tischlerlehre.

Am Infostand vom künftigen Ausbildungsbetrieb

So soll es möglichst für alle Schüler der Harthaer Oberschule laufen. Zur Berufswahl-Schulmesse steht Tim deshalb schon mit am Info-Stand vom Unternehmen, welches sich wie rund 20 weitere Betriebe in der „Pesta“ präsentiert. Für die Schülerinnen und Schüler der siebenten bis neunten Klassen bot sich eine breite Palette an Ausbildungsberufen.

Große Messe ausgefallen

Die Messe hat genau das zum Ziel: Den jungen Leute für ihre Berufswahl etwas in die Hände zu geben, woran sie sich orientieren können. Dabei musste der große Berufsinformationstag in der Hartharena für die Schüler aus Leisnig, Hartha und Waldheim in diesem Jahr ausfallen.

Gerüstbauer von Gemeinhardt sind mit am Start. Quelle: Sven Bartsch

Gefährlicher luftleerer Raum

Die Corona-Bestimmungen mit all ihren Verboten brachten die Planungssicherheit für so eine Großveranstaltung ins Wanken. Doch dass den jungen Leuten dieser luftleere Raum in Sachen Berufsinformation zu schaffen macht, wurde zuletzt schon am Martin-Luther-Gymnasium deutlich. An der „Pesta“ sollten die Schüler jedenfalls nicht so in der Luft hängen.

Chance für Unternehmen

„Für unsere Schüler wollten wir die Messe beibehalten und zogen dafür in die Schule“, erläutert Schulleiterin Heike Brüssau. Im Foyer der Schule startete sie zusammen mit Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) und einigen Schülern zum Rundgang über die Flure und Etagen. Fast durchgängig stellten sich Harthaer Firmen vor, zum Beispiel „Pflege mit Herz“. Christiane Schmidt sagt: „Da junge Leute nicht selbst Auto fahren, ist die Nähe des Ausbildungsbetriebes zum Wohnort wichtig.“

Von weiter angereist: Infostand der Firma Saxonia Galvanik Halsbrücke. von Quelle: Sven Bartsch

Manche Berufe hoch im Kurs

Während Christiane Schmidt mit ihrer Kollegin Katrin Erichson vor allem Pflegeberufe vorstellte, ging es bei Pierburg um den Mechatroniker. Personalreferentin Josephine Seidel: „Über diesen Beruf sind viele gut informiert und fragen nach. Der Beruf wird bei uns relativ häufig ausgebildet, dazu je nach Bedarf aber auch Zerspanungsmechaniker oder Elektroniker für Automatisierungstechnik."

Handwerker gefragt

Vom Harthaer Vermieter Wohnungsbaugenossenschaft Kontakt informierte Mandy Thiele über die Berufe Immobilienkaufmann beziehungsweise -kauffau. „Auch handwerkliche Berufe kann man bei uns erlernen. Und die Handwerker werden ja immer knapper. Wir brauchen sie, weil wir in den Gebäuden vieles selber ausbauen.“

Am Stand der Meffert-Werke Ostrau wurde erklärt, was ein Chemikant und eine Produktionsfachkraft Chemie zu erledigen haben. Das Berufsschulzentrum Döbeln informierte, welche Wege jemand einschlagen kann, der ohne Schulabschluss in das Erwerbsleben starten möchte.

Von Steffi Robak