Hartha: Bauarbeiten in der Kita „Villa Kunterbunt“

Hartha

Im Harthaer „Kinderhaus“ wird weiter gewerkelt. Bei der AWO-Kindereinrichtigung sollen brandschutztechnische Maßnahmen durchgeführt werden. Finanziert werden diese auch von Finanzmitteln aus dem sächsischen Landtag.

Denkmalschutz muss eingehalten werden

Bereits seit drei Jahren werden in der Kita an der Dresdener Straße immer wieder Umbauten ausgeführt. Das alte Gebäude, eine ehemalige Fabrikantenvilla, steht unter Denkmalschutz, daher müsse man dort auch umfangreich planen und vorausdenken. So erklärt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) die andauernden und wiederkehrenden Arbeiten in der Kita. „Bei den Maßnahmen müssen wir die Regeln des Denkmalschutzes immer mit beachten.“

Träger der Kita mit Platz für fast 90 Kindern ist die AWO Mulde-Collm. Sie profitiert von der Entscheidung des Landtages Anfang März, circa 1,9 Millionen Euro an Finanzmitteln für sächsische Kitas zur Verfügung zu stellen. Das Geld stammt aus dem Zukunftssicherungsfonds Sachsen. Rund 555.000 Euro davon fließt in 13 Einrichtungen in Landkreis Mittelsachsen.

Ende der Maßnahmen in Sicht

Die Harthaer Kita erhält von dieser Summe immerhin noch knapp 47.000 Euro. „Damit sollen nun vor allem im Kellerbereich die Decken und die Räume des Hausmeisters saniert werden“, so Kunze. Außerdem müssen im Gebäude auch noch Geländerhandläufe installiert werden. „Es war abzusehen, dass die Sanierungsmaßnahmen und brandschutztechnischen Ertüchtigungen nicht mit einem Mal abgeschlossen werden konnten. Die nun angedachten Maßnahmen sind aber vorerst die letzten in dieser Einrichtung“, so Kunze.

Von Vanessa Gregor