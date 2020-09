Hartha: Brandschutzarbeiten für „Villa Kunterbunt“ auf Zielgeraden

Hartha

Seit 2013 steht der Plan für die Brandschutzmaßnahmen in der Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in Hartha. In den letzten Jahren wurden unter anderem die Eingangstür und die Alarmanlage erneuert. Jetzt sollen die letzten Arbeiten erfolgen. Im Erdgeschoss ist noch eine neue Brandschutztür vorgesehen, die den großen Eingangsbereich unter dem Rundbogen trennen und zwei Rettungswege ermöglichen soll.

Notausgänge sollen automatisch öffnen

Zudem müssen Elektroleitungen und Leuchten verlegt und das Geländer der Treppe umgerüstet werden. Im Falle eines Brandes sollen sich alle Notausgänge automatisch öffnen, um Kindern und Personal die Flucht zu erleichtern. Sobald alle Arbeiten fertiggestellt sind, müssen diese noch durch den TÜV und einen Sachverständigen für Brandschutz geprüft und abgenommen werden.

Weniger Kosten als gedacht

Ronald Kunze freut sich auf den Abschluss der Maßnahmen. Die Kinder hätten dann nicht nur ein schöneres Domizil. Es wäre vor allem noch sicherer, so der Bürgermeister der Stadt Hartha.

Die Ausgaben für das Projekt liegen bis auf wenige Ausnahmen sogar unter den Schätzungen. Die Tischlerarbeiten kosteten beispielsweise 8800 Euro weniger als geplant. Die Fertigstellung sei also finanziell nicht gefährdet und es bleibe zugleich Geld für die Stadt und andere Projekte übrig.

