Hartha: Brechen kleine Märkte in der Innenstadt weg? 

Mit ihrem jüngsten mehrheitlichen Beschluss haben die Stadtratsmitglieder von Hartha dem Bauvorhaben für großflächigen Einzelhandel an der Dresdener Straße zugestimmt. Trotz jahrelanger Vorbesprechungen zu dieser Entscheidung kochten zuletzt die Emotionen hoch. Denn: Für Hartha geht es um mehr als nur um das Einkaufen.

Erik Köhler (Linksfraktion) enthielt sich als Einziger der Stimme. „Ich kann die Position der Bürger nachvollziehen und teile ihre Befürchtungen um die Einkaufsmöglichkeiten in der Innenstadt. Neben dem Thema Einkaufen spielt jedoch noch etwas anderes eine Rolle für Hartha: Das Areal an der Dresdner Straße ist als ehemalige Industriebrache mit schlechtem Baugrund und verseuchtem Boden schwer zu vermarkten und schwer nutzbar.

Jetzt haben wir einen Investor, der sich diesem Risiko stellt, das Gelände aufzubereiten. Damit wird ein Schandfleck behoben, welcher der Stadt sonst ewig anhinge. Die Kommune alleine könnte das Areal unter den dort vorherrschenden Umständen niemals aus eigener Kraft entwickeln. So schwer die Abwägung war – die Entscheidung ist richtig.“

Edeka bleibe der Stadt erhalten, wenn auch am anderen Standort. Der Nahkauf bleibt ebenfalls in der Innenstadt. Dort sind jetzt auch die Weichen gestellt für Investitionen in das Objekt. Der Investor von der Dresdener Straße will sowohl das Edeka-Objekt als auch das Nahkauf-Objekt in der Innenstadt erwerben und weiter entwickeln. So diene die jetzige Konstellation nicht allein der Entwicklung der Innenstadt, sondern der ganzen Stadt Hartha. Die Innenstadtentwicklung sieht Köhler nicht so stark beeinträchtigt, dass dort die Versorgungs-Strukturen ganz wegbrechen.

Sören Lungwitz (Freie Wähler) sprach sich für das Bauprojekt aus. „Wir haben jahrelang die Innenstadt favorisiert. Letztlich müssen wir uns eingestehen, dass potenzielle Investoren uns mit unseren Plänen nicht folgen. Ihnen fehlen die Entwicklungs- und Erweiterungsmöglichkeiten an den Innenstadt-Standorten, auch am Schützenplatz. An der Dresdener Straße versprechen sie sich eine höhere Kundenfrequenz. Und wir sehen ja auch: In Leisnig und Waldheim geschieht das Gleiche. Groß gebaut wird nicht in der Stadt, sondern in den Randlagen.“

Der Investor von der Dresdener Straße komme der Stadt so weit entgegen, dass er die Standorte Nordstraße und Straße des Friedens nicht verwaisen lassen und dort entweder Lebensmitteleinzelhandel oder einen anderen Fachmarkt ansiedeln möchte. „Das entwickelt alle drei Standorte.“

Christian Zimmermann (CDU) erinnert ebenfalls an die lange verfolgte Strategie, die Innenstadt zu stärken. Doch was ist heute anders? „Als uns der Drogeriemarkt nach Leisnig verloren ging, signalisierte Edeka, sich aus Hartha zurückzuziehen. Wir halten Edeka mit der nun beschlossenen Strategie in der Stadt. Ein erweitertes Drogeriesortiment ist zugesagt.“ In der CDU spielt ebenfalls die Revitalisierung der Industriebrache an der Dresdener Straße eine Rolle bei der Entscheidung für das dortige Projekt, was auch Sven Voigtländer bekräftigt.

In der Ratssitzung waren etwa 20 Bürger zu Gast, welche um den Fortbestand der innenstadtnahen Einkaufsmöglichkeiten fürchten. Völlig gegen das Bauprojekt an der Dresdener Straße ist der fraktionslose Stadtrat Udo Chmelarz: „Ich vertrete vollkommen die Position der Bürger. Wir lassen uns erpressen von der Wirtschaft und nehmen in Kauf, dass unsere Innenstadt hinten runter fällt. Für Hartha befürchte ich eine Des-Einwicklung.“

Die Zusagen des Investors für die Innenstadt-Standorte betrachtet Chmelarz als nicht verbindlich. „Ich füge mich der demokratischen Mehrheit und hoffe, meine Prognosen treten nicht ein, dass wir in wenigen Jahren alle Einkaufsmöglichkeiten in der Harthaer Innenstadt verlieren.“

