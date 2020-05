Hartha: Brunnenfest und Crosslauf fallen aus

Hartha

Traurige Nachrichten für alle Harthaer. Obwohl in den vergangenen Tagen vor allem von Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen die Rede war, ist noch lange keine gesellschaftliche Normalität in Sicht. Die Pandemie macht vielen Veranstaltern in Hartha auch in den kommenden Monaten einen Strich durch die Rechnung. Die Gemeinde entschied sich nun unlängst das vom 5. bis 7. Juni geplante Brunnenfest abzusagen. Und auch der Kinder-Crosslauf an diesem Wochenende fällt ins Wasser.

Ansteckungsgefahr trotz Lockerungen zu hoch

Die Entscheidung zur Absage des Brunnenfestes erfolgte schweren Herzens, wie Harthas zweiter Bürgermeister Ronny Walter zugibt. Die Entscheidung stand schon länger fest und wurde bereits auf Facebook verkündet. Nun ist sie offiziell. „Das ist natürlich super traurig. Aber mit Blick darauf, dass auch andere Gemeinden ihre Stadtfeste abgesagt haben, ist dieser Entschluss vernünftig, sagt Walter. Ebenso von der Entscheidung betroffen: Der diesjährige Harthaer Crosslauf, dessen Startschuss eigentlich am Samstag wäre. Doch auch auch hier wird es 2020 vorerst nichts mehr.

Für Walter haben beide Absagen die selben Gründe. Trotz gelockerter Maßnahmen, was Veranstaltungen oder den Sport an der frischen Luft betrifft, sei die Ansteckungsgefahr einfach immer noch zu hoch. „Man stelle sich nur vor, beim Brunnenfest mit hunderten Menschen sei nur eine kranke Person“, gibt Walter zu bedenken.

Beim Crosslauf das selbe Bild. „Weil wir trotz gelockerter Hygienebestimmungen beim Outdoor-Sport nicht garantieren können, dass sich nicht doch jemand ansteckt, haben wir uns zu dem Schritt entschieden." Bei 70 bis 80 tobenden und spielenden Kindern und deren Eltern sei die Ansteckungsgefahr einfach zu groß.

Von Max Hempel