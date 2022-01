Wahl am 12. Juni - Bürgermeister-Wahl in Hartha: Amtsinhaber Kunze tritt erneut an

Rund fünf Monate vor der Bürgermeister-Wahl in Hartha am 12. Juni hat der amtierende Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) seine Entscheidung bekannt gegeben: Er strebt eine zweite Amtszeit an.