Wann? Wann kann es wieder weitergehen? Die hoffnungsvolle, ja, fast schon verzweifelte Frage schwebt über vielem, was Franziska Franz momentan tut. „Es ist furchtbar. Immer nur abzuwarten. Nur von Woche zu Woche planen, weil sich jederzeit etwas ändern kann“, sagt die 37-Jährige.

Ausgebremst durch Corona-Regeln

Als Tanzlehrerin und Tänzerin ist Franz – selbst fünffache Deutsche Meisterin im Bauchtanz – durch die aktuell geltenden Corona-Regeln in Sachsen stark eingeschränkt.

Die Arabica-Tanzshow, die sie mit Melanie Ehrlich und mehreren Tanzgruppen alle zwei Jahre auf die Beine stellt – und die im November eigentlich in der HarthArena hätte stattfinden sollen –, sagte Franz schweren Herzens ab. „2G war für uns keine Option. Wir haben in der Stadt viele Freunde und Bekannte. Da wollten wir niemand ausschließen“, erklärt die gebürtige Harthaerin.

Die Veranstalterinnen Franziska Franz (vorne links) und Melanie Ehrlich (mittig) tanzen bei der Show natürlich auch mit. Quelle: privat

Der Nachholtermin ist für den 26. Februar geplant. Davor möchte Franz mit ihrer Arabica-Gruppe am 22. Januar in Glauchau auftreten. Ob beide Termine so stattfinden können, ist ungewiss.

Unmengen an Zeit, Herzblut – und dann bleibt nur Warten

Choreographien entwickeln, Musik auswählen, Tänze einstudieren, Texte einsprechen, Kostüme entwerfen und eine passende Geschichte schreiben: „Arabica ist für uns eine Freizeitveranstaltung, hat aber nicht den Aufwand einer Freizeitveranstaltung. Trotzdem sind wir mit voller Leidenschaft dabei“, erklärt Franz. Eine Show auf Eis gelegt, in der Hunderte Stunden an Vorbereitung stecken. Was macht das mit ihr?

„Das war unglaublich schade, so kurz vorher absagen zu müssen“, bedauert die 37-Jährige. Besonders, weil sich nicht nur alle Beteiligten, sondern auch das Publikum schon lange darauf gefreut hatte. Als sie im September beim Herbstfest in Hartha mit einer Feuershow auftrat, seien die Leute so begeistert und dankbar gewesen.

Der Blick geht trotzdem voraus

Doch es hilft ja nichts. „Wir wollen die Situation als Chance sehen und die Show jetzt noch besser machen“, ist Franz entschlossen. Also werden Kostüme überarbeitet und natürlich weiterhin geprobt – wenn auch notgedrungen nur allein zu Hause.

Alleine im Zimmer üben – mehr geht nicht

Ihren Tanzgruppen gibt Franz regelmäßig kleinere Aufgaben mit. Die Tänzerinnen nehmen sich beim Tanzen auf, schicken Franz das Video. Und die 37-Jährige erklärt, was gut war und was es noch zu verbessern gilt. „Das ist momentan das Maximum. Wir versuchen irgendwie das Rad am Laufen zu halten.“

Es ist jedoch nicht nur die gemeinsame Arbeit mit ihren Tanzgruppen: Franz vermisst auch den sozialen Kontakt mit ihren Tänzerinnen. „Das sind alles tolle Persönlichkeiten, mit denen ich öfter privat quatsche“, erzählt sie.

Schnell wieder startklar

Angst, dass sie aufgrund der Corona-Pause mit ihren Gruppen noch einmal von vorne anfangen muss, hat Franz nicht. „Die einstudierten Choreographien verlernt man nicht so schnell. Wir brauchen nur wenige Wochen Vorbereitungszeit, bis wir wieder bereit sind.“

Sobald es möglich ist, will sie voll dabei sein. Wenn nicht im Januar in Glauchau, dann Ende Februar in Hartha.

