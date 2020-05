Seit Februar hilft Dagmar Hardege ihrer Kollegin Heike Brüssau an der „Pesta“ in Hartha. Die Schule befindet sich aktuell im Umbruch, weshalb sich die beiden Frauen die Arbeit untereinander aufteilen.

Pestalozzi-Oberschule - Hartha: Dagmar Hardege hilft an der „Pesta“ als Rektorin aus