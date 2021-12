Hartha

Nach achtmonatiger Bauzeit hat Harthas Sparkassen-Filiale in der Flemmingener Straße am Freitag wieder ihre Türen geöffnet. Die Geldautomaten sind bereits zugänglich, ab Montag folgen die Service- und Beratungsangebote mit Mitarbeitenden.

Investition in Filiale – trotz Online-Banking

Eigentlich sollte der Umbau schon im Oktober abgeschlossen sein, doch Materialknappheit und Lieferengpässe verzögerten die Baumaßnahmen.

V.l.n.r.: Bürgermeister Ronald Kunze und Landrat Matthias Damm eröffnen mit Gerd Lindner, Uwe Krahl und Thomas Gogolla (alle Sparkasse) die Filiale. Quelle: Simon Ecker

„Wir wollen unsere Geschäftsstellen in der Region nicht abbauen. Viele Bankgeschäfte können inzwischen zwar auch online abgewickelt werden. Bei Beratungen ist direkter Kundenkontakt aber oft besser“, erklärte Uwe Krahl, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Döbeln.

Barrierefreie Filiale & neue Funktion am Automaten

In den vergangenen Monaten ist die Filiale vollständig entkernt und neu konzipiert worden. Die Beratungsräume, die sich in der ersten Etage befanden, wurden ins Erdgeschoss verlegt. Damit sind Service und Beratung nun auf einer Ebene und ebenerdig auch für Personen mit eingeschränkter Mobilität gut zu erreichen.

Auch sonst hat sich einiges geändert: Die Beratungsräume selbst sind heller. Kunden können an den Selbstbedienungsautomaten nicht mehr nur Geld abheben, sondern ebenso Geld auf ihr Konto einzahlen. Und das moderne Design - Teppich und Wände sind in senffarbenen Tönen gehalten – schafft ein Ambiente, in dem man sich wohlfühlt.

Sparkassen-Mitarbeiterin Nicole Klose empfängt Kunden zukünftig in den neu gestalteten Beratungsräumen. Quelle: Simon Ecker

„Der Umbau ist eine Investition in die Zukunft. Wir hoffen, dadurch viele Kunden ins Gebäude zu holen“, sagte Vorstandsmitglied Thomas Gogolla. Und die Angestellten staunten: „Es liegen Welten zwischen der alten und neuen Filiale.“

Wohnungen werden saniert und vermietet

Mit der Wiedereröffnung der Filiale ist der erste Bauabschnitt des insgesamt 1,4 Millionen Euro teuren Projekts vollendet. In einem zweiten Abschnitt werden die ehemaligen Beratungsräume in der ersten Etage sowie im Dachgeschoss zu drei Wohneinheiten umgebaut. Eine Wohnung im Nebengebäude wird ebenfalls saniert. Die Baumaßnahmen sollen bis 2023 andauern. Anschließend werden die Wohnungen vermietet.

Von Simon Ecker