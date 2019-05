Hartha

Kleine Frösche tanzten am Sonnabendnachmittag auf der Bühne. Es waren nicht etwa die steinernen Frösche des Brunnens auf dem Marktplatz, sondern Kinder des Kinderhauses. Es war eines von vielen Programmpunkten, die das Harthaer Brunnenfest zu bieten hatte.

Das ganze Fest ein einziger Höhepunkt

„Das ganze Fest ist ein Highlight“, sagte Veranstalter Günter Roßberg. Bereits am Freitagabend startete Hartha zum 22. Mal das Brunnenfest. Alle Plätze seien besetzt gewesen und die Stimmung gut, berichtete Roßberg. Jedes Jahr füllen vor allem die städtischen Vereine die Bühne. Diese stand in diesem Jahr direkt an der Sparkasse. Normalerweise sei sie etwas weiter vorne. Die Stadt wollte Platz zwischen Bühne und Brunnen lassen, damit Besucher eine bessere Sicht auf das bunte Treiben haben. Dadurch sei die Fläche größer gewesen, wodurch sich das Fest etwas verlaufen habe, wie ein Standbesitzer erzählte.

Eltern hatten jedoch gute Sicht auf ihre Kinder, die am Sonnabend als Frösche, Störche oder Bienen auf der Bühne standen. Tänzer und Musiker wollten auch gesehen werden, genauso wie Gerd Christian, der in diesem Jahr Schlager zum Besten gab. „Wir laden jedes Jahr jemanden anderen ein, der Schlager singt“, erklärte der Veranstalter.

Freunde treffen und plauschen

Wer nicht gerade die Shows auf der Bühne verfolgte, konnte Lose kaufen, Zuckerwatte oder Eis naschen oder sich etwas Deftiges schmecken lassen und dazu ein Kaltgetränk genießen. Die zahlreichen Stände um den Markt herum luden dazu ein zu Schlemmen und einen Plausch mit alten Bekannten zu halten. „Am Nachmittag wollen wir das Programm sehen und am Abend mit den Leuten reden, die wir schon lange nicht getroffen haben“, erzählte eine Besucherin, die jedes Jahr auf dem Brunnenfest anzutreffen ist.

Eine Pause von Tanz und Musik konnte man sich in der Kirche, Bibliothek oder in der Heimatstube gönnen. Diese waren geöffnet und zeigten Ausstellungen oder gaben Führungen. So war für jedermann etwas dabei.

Von Nicole Grziwa