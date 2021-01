Hartha: Der Zusammenhalt ist gewachsen

Hartha

Der Lockdown trifft viele Menschen hart. Die Arbeit und der Weg zum Einkaufen ist für viele die einzig verbliebene Beschäftigung und ein Rest an Normalität. Doch was ist mit Menschen, die selbst das jetzt nicht mehr dürfen? Auch auf die Bewohner von Heimen für Menschen mit geistigen Behinderungen hat das Coronavirus und der Lockdown Auswirkungen. Die Arbeit in Werkstätten für behinderte Menschen (WFB) musste eingestellt werden.

Angelika Mulde leitet in Hartha ein Heim für geistig beeinträchtigte Menschen. Die Bewohner ihres Heims würden die Situation aber besser bewältigen als erwartet, sagt die Heimleiterin. „Wir haben in Hartha zwei Wohngruppen. In der einen leben Menschen, die ganztägig betreut werden, weil sie zum Beispiel keiner Arbeit nachgehen können oder schon in Rente sind. Die anderen gehen ihrer Arbeit in Werkstätten für behinderte Menschen in Hartha und Roßwein nach. Aber das geht jetzt wegen der Coronakrise und des Lockdowns nicht mehr“, sagt Angelika Mulde. Die Werkstätten hätten den selben Status wie Schulen und müssten deshalb nun geschlossen bleiben. Ein Einschnitt in den geregelten Tagesablauf der Bewohner.

„Die Bewohner der WFB-Gruppe sind sonst von morgens bis Nachmittags um drei in den Werkstätten. In dieser Zeit benötigen wir in der Gruppe keine Betreuung. Jetzt müssen aber auch morgens zwei und Nachmittags zwei bis drei Mitarbeiter vor Ort sein. Ohne Arbeit fehlt den Bewohner jetzt ihr geregelter Tagesablauf und wir machen uns jetzt immer Gedanken, was wir mit den Bewohnern unternehmen können“, sagt Heimleiterin Angelika Mulde.

Auch selber einkaufen dürfen die Bewohner des Heims nicht mehr, obwohl sich alle an die Hygienemaßnahmen hielten. „Eigentlich klappt das alles sehr gut. Unsere Bewohner gehen sehr vernünftig mit der Situation um und auch mit dem Maskentragen gibt es keine Probleme. Allerdings können wir nicht sicherstellen, dass auch jeder seine Maske trägt und seine Hände desinfiziert, wenn die Bewohner alleine einkaufen gehen. Da haben wir dann keine Kontrolle mehr“, erklärt Angelika Mulde die Maßnahme. Das Einkaufen würden jetzt Betreuer übernehmen. „Die Bewohner können dann immer aufschreiben, wenn sie etwas besonderes haben möchten.“

Dennoch würde den Bewohner nicht die Decke auf den Kopf fallen. „Man kann sogar sagen, dass der Zusammenhalt unter den Bewohnern im Lockdown noch besser geworden ist. Sie gucken zusammen Filme oder spielen Spiele. Wir hätten selber gar nicht erwartet, dass das so gut funktioniert.“ Und auch gemeinsame Gespräche seien sehr wichtig. „Manchmal erzählen Bewohner zum Beispiel von Urlauben die wir gemeinsam gemacht haben. Sie erzählen von schönen Momenten und Details, an die selbst ich mich nicht mehr erinnern konnte“, sagt Angelika Mulde. Auch das würde in der jetzigen Situation helfen.

Positive Coronafälle gab es in dem Harthaer Heim laut Heimleiterin Angelika Mulde noch nicht.

Von Tim Niklas Herholz