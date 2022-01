Hartha: Diakonie baut auf Stadtgutgelände

Hartha

Für die Zukunft des Geländes in Hartha, auf dem früher das Stadtgut stand, ist gesorgt. Das Diakonische Werk Döbeln möchte das Areal neu bebauen. Ein Bauantrag dafür liegt beim Landratsamt Mittelsachsen. Der Stadtrat von Hartha ist in den Entscheidungsprozess eingebunden. Das Projekt liegt für eine Stellungnahme des Gremiums in Hartha vor.

Zukunftsweisendes Projekt

Damit entwickelt sich die Nutzung des mitten in der Stadt liegenden Areals in eine zukunftsweisende Richtung. Das sagt Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) auf Anfrage. Das Projekt werde sich wunderbar einfügen in das Stadtbild und werte die Innenstadt auf.

Der Abriss des Harthaer Stadtgutes im Herbst 2020. Quelle: Tim Niklas Herholz

Im Herbst 2020 war das alte Stadtgut von Hartha abgerissen worden. Das hatten nicht wenige Einwohner von Hartha bedauert. Sie plädierten für den Erhalt, die Sanierung sowie eine künftige Nutzung des Gebäudes. Kunze dazu: „Das hat der Zustand der Bausubstanz so nicht erlaubt. Bei dem Abriss wurden jedoch alte Bauelemente aus Porphyr gesichert mit der Absicht, die in das neue Objekt wieder mit zu integrieren. Das erlaubt einen Verweis auf den historischen Aspekt beziehungsweise auf das Gebäude, das früher an der Stelle gestanden hat.“

Harthas Bürgermeister Ronald Kunze zeigt Porphyr-Elemente, die in das neue Gebäude integriert werden sollen. Quelle: Max Hempel

Darüber hinaus sei heute nicht mehr zu ergründen, welche Rolle das Harthaer Gut einst in der Geschichte der Stadt gespielt hatte. Es sei lediglich bekannt, dass es um das Gut herum einst die ersten weiteren Ansiedlungen gab, woraus sich dann der historische Stadtkern entwickelt habe.

Ins Hintertreffen geraten

Die Kommune hatte das Objekt aus Privathand erworben. Das war schon kurz nach der Wende. Ursprünglich hatte es Pläne gegeben, darin eine Stadtinformationen einzurichten, das Museum für Industriegeschichte sollte darin untergebracht werden und auch die einzelnen in Hartha aktiven Parteien sollten dort Räume nutzen können. Doch in den vergangenen drei Jahrzehnten war das Vorhaben immer wieder zugunsten anderer Projekte ins Hintertreffen geraten. Letztlich aus finanziellen Gründen musste der Stadtrat jeweils anderen Vorhaben den Vorrang einräumen.

Der Abriss des Stadtgutes war im Herbst 2020 abgeschlossen. Quelle: Tim Niklas Herholz

Im vergangenen Jahr, nach dem Abriss, hatte sich das Diakonische Werk sofort um den Kauf des Grundstücks gekümmert. Unter anderem sollen dort Räume für eine Tagespflegeeinrichtung entstehen. Von außen solle das Gebäude wie ein großes Wohnhaus anmuten, welches sich in die Gestaltung des Stadtquartiers einfügt. Kombiniert ist es nach den Plänen im hinteren Bereich mit einem moderne Anbau. Bürgermeister Kunze hebt hervor, dass der Stadtrat das Projekt jederzeit sehr positiv und konstruktiv begleitet habe. „Es kamen sehr gute Vorschläge unter anderem zur äußeren Gestaltung des Objektes. Das zeigt, dass die Stadtväter sich mit dem Vorhaben gut identifizieren können.“ Seinen Dank richtet er in dem Zusammenhang an das ortsansässige Planungsbüro Reichenbach, welches das vorangegangene Abrissvorhaben begleitete, sowie an das Planungsbüro Merker, das im Auftrag der Diakonie die Planung für das Bauprojekt unter seine Fittiche genommen hat.

Weiteres Standbein

Zur geplanten Investition sagt Ronald Kunze außerdem: „Das Vorhaben zeigt mir, dass die Diakonie zu ihrem Standort in Hartha steht und in der Stadt in eine langfristige Zukunft blickt.“Neben der Behindertenwerkstatt, welche die Diakonie in Hartha bereits betreibt, könne sich die Pflege älterer Menschen zu einem weiteren Standbein entwickeln, womit eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe erfüllt werde. Ein mobiler Pflegedienst vor Ort komplettiere das dafür nötige Umfeld.

Alle weiteren Schritte, die das Bauprojekt betreffen, die Ausgestaltung des Hauses sowie die Einrichtungen, die es mit Leben erfüllen sollen, liege jetzt in den Händen des Diakonischen Werkes. Kunze: „Ich gehe davon aus, dass dies alles in den nächsten Monaten ins Laufen kommen wird.“

Von Steffi Robak