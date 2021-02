Hartha: Diebe schlagen erneut zu

Hartha

Schon wieder haben Unbekannte in der Harthaer Kleingartenanlage Reichsbahn an der Bahnhofsstraße zugeschlagen. Am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr sei die Polizei informiert worden. Zwischen Dienstagnachmittag um 16 Uhr und Mittwochmorgen um 8 seien die Übeltäter in fünf Lauben eingedrungen. Laut der Polizeidirektion Chemnitz hätten die Diebe alkoholische Getränke, Lebensmittel und einen Schlagbohrer entwendet.

Über die genaue Höhe des entstandenen Schadens könne die Polizei noch keine Aussage treffen. Der Wert des Diebesguts und der Sachschaden würden aber auf insgesamt mehrere 100 Euro geschätzt, sagte eine Mitarbeiterin der Pressestelle der Polizei. Die Polizei ermittele nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Erst Anfang Januar wurde die Gartenanlage Reichsbahn in Hartha das letzte Mal von Dieben heimgesucht. Dabei brachen die Ganoven in acht Lauben ein, konnten aber nur geringe Mengen Bier und einen Stollen erbeuteten. Der Sachschaden wog im Januar bedeutend schwerer. Die Polizei bezifferte ihn mit ca. 2000 Euro.

Von Tim Niklas Herholz