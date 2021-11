Hartha/Diedenhain

Mit einem knappen Dutzend Einsatzfahrzeugen rückten die Feuerwehren aus Hartha, Gersdorf, Wendishain, Limmritz, Geringswalde und Waldheim am frühen Dienstagnachmittag zu einem Hof im Harthaer Ortsteil Diedenhain aus. In einem Stallgebäude war dort aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen.

Personen und Pferde unverletzt

Personen kamen nicht zu Schaden. Da der Grundstückseigentümer das Feuer glücklicherweise rechtzeitig bemerkte, konnte er auch die im Stall befindlichen Pferde in Sicherheit bringen. Das Stallgebäude war jedoch nicht mehr zu retten. Der Dachstuhl brannte komplett aus, lediglich die Steinmauern stehen noch.

Großaufgebot mit Drehleiter und Tanklastern

Um das Feuer unter Kontrolle zu bekommen, löschten die Einsatzkräfte der Feuerwehren sowohl aus der Luft mit einer Drehleiter als auch vom Boden. Dichte Wolken zogen in der Folge über den Hof. Zwei große Tanklastwagen brachten immer wieder Nachschub an Löschwasser. Ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Gebäude konnte so verhindert werden.Neben der Polizei war auch ein Rettungswagen zur Absicherung der Einsatzkräfte vor Ort.

Als Dank für den reibungslosen Einsatz erhielten diese nach getaner Arbeit von Harthas Bürgermeister Ronald Kunze eine Runde Bockwurst spendiert.

Von sec