Hartha

Wer im Funkloch wohnt, ist abgekoppelt vom modernen Leben. Das betrifft drei Dörfer bei Hartha, wo das Funknetz schwach ist. Außerdem verläuft die Bundesstraße 175 durch dieses Funkloch. Das wollte die Bundesnetz-Agentur so nicht länger durchgehen lassen. Die Telekom bekam die Auflage, dieses Funkloch zu beheben. Ein neuer Funkmast wird gerade gebaut.

Turm bei wird derzeit gebaut

In der Nähe des Harthaer Ortsteils Nauhain wird langsam sichtbar, was lange Zeit nur zu erahnen war: Der Funksendemast nimmt Gestalt an. Er soll die Ortsteile Wendishain, Lauschka und Nauhain besser mit Mobilfunk versorgen.

In Betrieb erst nächstes Jahr

Georg von Wagner, Pressesprecher bei der Telekom, informiert auf Nachfrage: „Mit dem Standort wird einer Auflage der Bundesnetzagentur zur Versorgung von Funklöchern nachgekommen. Von diesem Bau profitieren Kunden aller Mobilfunknetzbetreiber.“

Der neue Funkmast komplettiert das bestehende Netz. Bis das soweit ist und sich der Empfang in diesem Territorium tatsächlich verbessert, vergeht allerdings noch einige Zeit. Laut von Wagner soll der neue Funkmast im ersten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden und steht dann sowohl für Datenaustausch als auch Telefoniedienste zur Verfügung.

Von Steffi Robak