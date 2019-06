Hartha

Inez Bardehle ist nicht nur Lehrerin für Englisch und Russisch am Martin-Luther-Gymnasium in Hartha, sondern arbeitet in ihrer Freizeit für GIVE Gemeinnütziger Verein für Internationale Verständigung. Ab September 2019 sind amerikanische High School Schüler für ein Schuljahr im Rahmen des „Parlamentarischen Partnerschafts-Programms“ überall in Deutschland zu Gast. Bardehle ist für Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen zuständig und auf der Suche nach Gastfamilien in der Region.

„Als Sprach- und Geschichtslehrerin engagiere ich mich für Völkerverständigung“, erklärt Bardehele ihre Intention. Gerade in der heutigen Zeit sei es wichtig, um dem Rassismus Einhalt zu gebieten. Durch den Austausch könnten Schüler, die Familien und sie selbst ihre Sprachkenntnisse erweitern und die kulturelle Sichtweise des anderen kennenlernen. „Wer einander beherbergt hat, bekriegt sich nicht“, sagt sie.

Jeder kann Gastfamilie sein

Im Grunde könne jeder einen Gastschüler aufnehmen, der interessiert an einem kulturellen Austausch ist. „Wir hatten auch mal ein 70-Jähriges Paar, dessen Enkel ausgezogen ist. Die haben sich noch nicht zu alt gefühlt, um jemanden zu beherbergen“. Das Paar unternahm sehr viel mit ihrem neuen Familienmitglied, in erster Linie wollen die 15 bis 18-Jährigen allerdings das Leben ihrer Gastfamilie teilen. So gehört es zu ihren Pflichten auch im Haushalt zu helfen und sich in das Familienleben zu integrieren.

Die Gastfamilien erhalten dafür kein Geld. Ein Austauschschüler teilte sich einmal das Zimmer mit der Gastschwester, da dieses sehr groß war. Im Normalfall sollen die Gastschüler aber ein eigenes Zimmer während ihrer Zeit in Hartha und Umgebung bewohnen. „Es ist auch nicht schlimm, wenn die Gastfamilie kein Englisch spricht. Die Schüler kommen hierher um Deutsch zu lernen“, erklärt die Lehrerin. Zwar erfolge der Austausch am Anfang mit Händen und Füßen, aber dadurch konnten sich schon etliche Gastfamilien und Schüler verständigen.

Interessierte können sich bei Inez Bardehle unter 034328 42768 oder bei GIVE unter 06021 9592702melden.

Von Nicole Grziwa