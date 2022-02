Hartha: Elfte Klasse und kein Plan? Da geht vieles außer Studium 

Hartha

Allgemeine und digitale Forensik... Wer sowas studiert, muss doch ein cooler Typ sein, oder? Vielleicht. Aber wie klug ist es, nur deshalb dieses Studienfach zu wählen? Und wenn nicht das – was sonst? Es geht auch noch vieles anderes außer einem Studium.

Elfte Klasse und kein Plan

Elfte Klasse und kein Plan, wie es nach dem Abi weitergeht – Am Harthaer Martin-Luther-Gymnasium gibt es dafür den Projekttag der Jahrgangsstufe 11 zur Berufsorientierung, unter Corona-Bedingungen zum großen Teil „kontaktlos“. Was bedeutet: Ein Großteil der angekündigten Praxis-Referenten fiel kurzfristig aus. Trotzdem sollte die Veranstaltung nicht schon wieder kippen, wie im vergangenen Jahr. Kann Berufsvorbereitung trotzdem funktionieren?

Was alles geht nach dem Abitur: Die Berufsinformation am Gymnasium zeigt Wege auf. Quelle: Steffi Robak

Viele Wege nach dem Abi

Am Harthaer Gymnasium sind derzeit rund 50 Elfer am Start, die für die Zeit nach dem Abi nach einem zu ihnen passenden Weg ins Berufsleben beziehungsweise in eine weiterführende Ausbildung wie ein Studium suchen. Die Möglichkeiten sind vielfältig – und deshalb auch verwirrend. Hilfe gibt es deshalb bei Kathrin Jolig von der Abteilung Berufsberatung der Arbeitsagentur Freiberg.

Neben Gesprächspartnern von sächsischen Hochschulen und Universitäten war Kathrin Jolig von der Agentur für Arbeit in Freiberg (rechts) jüngst am Harthaer Martin-Luther-Gymnasium zu Gast. Quelle: Steffi Robak

Am Harthaer Martin Luther Gymnasium koordiniert Anja Krußig den Projekttag Berufsorientierung. Seit zweieinhalb Jahren hat die 44-Jährige das Thema für die Schüler auf dem Schirm. Die Lehrerin für die Fächer Englisch und Französisch ist zuständig für die Berufsorientierung in den Klassenstufen neun bis zwölf, fungiert zudem als Vertrauenslehrerin. Und: Ja, Berufs- oder Studienwahl, das ist auch Vertrauenssache. Letztlich seien dabei nicht nur die Schüler in der Situation, eine in ihrem Leben richtungsweisende Entscheidung zu treffen. Auch die Eltern seien eingebunden. Wer bei Anja Krußig nachfragt, dem vermittelt sie auch den Kontakt zu Stellen, wo man sich zum Thema Studienwahl hinwenden kann.

Wegen Corona benachteiligt

Nach den zweieinhalb Jahren weiß Anja Krußig eins: Schüler, denen wegen der Kontakt-Beschränkungen in der Corona-Zeit die Berufsinformation verwehrt blieb, haben ein Informationsdefizit. „Natürlich kann man sich selber kümmern. Viele tun das zusammen mit ihren Eltern“, so Krußig. Doch von den heutigen Zwölftklässlern weiß sie: Sie fühlen sich ohne den Berufsinfotag benachteiligt. „Sie bedauern sehr, dass im vorigen Schuljahr diese Veranstaltung wegen der Corona-Bestimmungen ersatzlos ausfiel.“

Nur manches funktioniert online

Das Gymnasium versuchte unterdessen, bestimmte Veranstaltungen durch online-Angebote zu ersetzen. „In manchen Fällen erwies sich das als entspannter. Es ist noch nichts entschieden, aber manches funktioniert online ganz gut.“ Dazu gehören Informations-Abende für Eltern. Die jüngsten online-Elternabende im Dezember und Januar, für die Berufsorientierung der neunten und elften Klassen, seien online besser besucht gewesen als die Präsenz-Elternabende der Vorjahre. „Es ist für die Eltern organisatorisch besser zu lösen. Da Fragemöglichkeiten bestehen, kommt bei den Eltern auch alles an.“

Wo online nicht zieht

Trotzdem hätten online-Formate ihre Grenzen, wenn Interaktion gefragt ist und viel erklärt werden muss, zum Beispiel die Kurswahl. „Und eine Podiumsdiskussion würde online auf keinen Fall funktionieren“, ist Anja Krußig sicher.

Berufsinformation braucht Präsenz und Interaktion, da zieht der online-Modus nicht. Akteure wie Kathrin Jolig von der Arbeitsagentur Freiberg, Studienberater Maximilian Benda von der Fachhochschule Mittweida oder Dr. Björn John von der Fakultät für Maschinenbau der Technischen Universität Chemnitz spielten sich in der Diskussion die Bälle zu, stellten Fragen, lieferten Antworten – so bekamen die rund 50 Schüler schon eine Menge mit. Fragen konnten in zwei Nachmittags-Workshops geklärt werden. Studienberater Benda brachte es auf den Punkt: „Wählt für das Studium etwas aus, was euch liegt und Spaß macht. Dann findet sich später auch der passende Job und die richtige Karriere dazu.“

Von Steffi Robak