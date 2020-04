Hartha: Fahnen hissen zum Wandertag

Hartha

Wandertag mit der Schule. Das ist etwas, worauf die Schüler der Region jetzt noch ein bisschen warten müssen. Wolfgang Schmidts Schulzeit ist schon eine ganze Weile her. Der gebürtige Harthaer ging zwischen 1948 und 1956 zur Schule. Erst in seiner Heimatstadt, später dann in Waldheim.

Genau wie heute hieß Wandertag damals: endlich mal raus aus dem Klassenzimmer. Doch ob der wirklich stattfinden konnte, wurde ganz anders kommuniziert. Der DAZ hat er erzählt, wie so ein Tag damals aussah – durchaus auch mit politischen Geschmack. „Spannend war an der Harthaer Grundschule, ob auf dem Dach des Schulhauses, am Morgen des Wandertages, eine Fahne wehte. Nur wenn die aufgezogen wurde fand die Wanderung statt“, so Schmidt.

Für Schmidt und seine Klassenkameradin ging es während der Wandertage in Hartha an die Fröhne, bis zur Talsperre Kriebstein oder nach Limmritz.

Von Brauereibesuch bis zu Geländespiel

Nach seiner Harthaer Schulzeit ging Schmidt 1965 aufs die Oberschule Waldheim. Fahnen hissen stand dort nicht an, eher Spontanität. Wandertage wurden nach Wetterlage geplant. Ein paar davon sind Schmidt besonders in Erinnerung geblieben. „Über den ersten Ausflug, Anfang 1957, wird bei unseren Klassentreffen oft erzählt. Der nämlich führte zur Brauerei Richzenhain. Da sollten wir das Bier brauen kennen lernen“, so Schmidt. Weil so ein Wandertag von der Schule organisiert wurde, sollte schließlich was gelernt werden. Dennoch: Die Zeiten waren anders, wie Schmidt schildert.

„Nach der wissenschaftlichen Erläuterung des Vorganges erhielt jeder zum Abschluss einen kostenlosen Umtrunk mit einer Flasche Richzenhainer Pilsner“, so Schmidt. Dem ein oder anderen sei das schon zu Kopf gestiegen. Die Richzenhainer Brauerei ist mittlerweile mehr als 120 Jahre alt. Lange Zeit passierte dort nichts, jetzt gibt es das Richzenhainer Pilsner sogar aus dem Automaten.

Fahnenappell und erste Ausbildung

Bis 1960 besuchte Schmidt die Waldheimer Oberschule. Die bekam sogar zwischenzeitlich einen neuen Namen: Julius-Fucik-Oberschule. Kurz vor seinem Abitur ging es ein letztes Mal auf Wandertag – einer, der seinen Namen auch wirklich verdient, so Schmidt. „Zehn Kilometer bis nach Rossau und zurück. Die legten wir zu Fuß zurück, einige mit Fahrrad, andere sogar mit einem Leiterwagen zur Beförderung von Zelten.“

Einfach so, wie heute, ging es aber nicht los. „Begonnen hat der Tag wie damals üblich, mit einem Fahnenappell. Wir Schüler wurden auf die Bedeutung des Wandertages noch einmal hingewiesen und über das ‘richtige’ Verhalten belehrt“, so Schmidt. Und dann hieß es: Zelte aufbauen, Kochen, Abwaschen, Gelände erkunden. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr glaubt Schmidt, diese Wandertage seien schon einen eine Art vormilitärische Ausbildung für die Jungen gewesen. Die übten nämlich sogar schon die erste Handhabung von Luftgewehren.

Von Vanessa Gregor