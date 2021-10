Hartha: Feuerwehr rückt zu Brand bei Horizon Global aus – eine Person verletzt

Hartha/Großweitzschen/Leisnig

Große Aufregung am frühen Freitagmorgen beim Automobilzulieferer Horizon Global in Hartha. Gegen 6:15 Uhr ging bei der Feuerwehrstelle ein Brandalarm ein. Die Feuerwehren Hartha, Gersdorf, Wendishain und Waldheim rückten daraufhin mit sechs Fahrzeugen und 31 Kameradinnen und Kameraden zum Betriebsgelände in der Bahnhofstraße aus.

Brand an Anlage – eine Person verletzt

Dort kam es an einer Sandstrahlanlage zu einer Verpuffung, wodurch das darin befindliche Streugut und die Filter in Brand gerieten. Eine Person wurde dabei verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, wie eine Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Informationen zur Schwere der Verletzung liegen nicht vor.

Die Löscharbeiten gestalteten sich für die Einsatzkräfte vor Ort schwierig, da sich in der Anlage Grafitstäube befanden. Um eine Staubexplosion zu verhindern, musste das Streugut erst mit Schaufeln ausgehoben werden, ehe die brennenden Filter mit einem Wasserschaumgemisch gelöscht werden konnten. Der Einsatz dauerte bis etwa 10:30 Uhr.

Über die Höhe des Schadens und die Unfallursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussagen getroffen werden. Das Unternehmen Horizon Global war für eine Stellungnahme bislang nicht zu erreichen.

Entwarnung im Krankenhaus Bethanien

Im Fachkrankenhaus Bethanien in Hochweitzschen ging am frühen Freitagmorgen, gegen 6.25 Uhr, ebenfalls die Brandmeldeanlage los. Der Grund dafür war allerdings harmlos. In der Küche der Einrichtung kochte das Wasser über. Der Wasserdampf löste die Brandmeldeanlage aus. Die Feuerwehren von Mockritz, Gallschütz, Großweitzschen, Hartha und Wendishain wurden alarmiert. Einige der Einsatzfahrzeuge konnten ihren Einsatz noch während der Anfahrt abbrechen, andere erst vor Ort.

Aufregung an Leisniger Oberschule

Zum ersten Mal am Freitag Vormittag rückte die Feuerwehr Leisnig an die Oberschule Peter Apian aus. Gegen 8.30 Uhr ging der Alarm ein, und zwar von der Brandmeldeanlage des oberen Gebäudes der Oberschule. „Dabei handelte es sich um einen Fehlalarm, dessen Ursache nicht erklärbar ist“, so Bernd Starke , Stadtwehrleiter von Leisnig. Es werde von einem technischen Defekt ausgegangen. Mit drei Fahrzeugen aus Leisnig und einem von der Ortswehr Brösen waren insgesamt etwa 25 Feuerwehrleute vor Ort. Die Schüler hatten bei Eintreffender Feuerwehr bereits das Schulgebäude verlassen. Sie stellen sich in Brandmeldefällen auf dem Schulgelände, auf dem Platz zwischen dem neuen und dem alten Schulgebäude auf.

Zum Einsatz an der Leisniger Oberschule musste die Feuerwehr am Freitagmorgen ausrücken. Quelle: Sven Bartsch

Handwerker flexte im Seniorenheim Sonnenblick

Ein weiterer Alarm, ebenfalls von einer Brandmeldeanlage, ging gegen 10.30 Uhr ein, dieses Mal meldete die Anlage ein Feuer im Seniorenpflegeheim Sonnenblick in der Leisniger Jahnstraße. Erneut rückte die Feuerwehr aus, konnte allerdings auch hier wieder abrücken, ohne dass Löscharbeiten in Gang gesetzt werden mussten. Vermutlich hatte ein Handwerker beim Schneiden von Fliesen mit einer Flex versehentlich den Alarm ausgelöst. Starke: „Zwar hatte die Heimleitung noch versucht, mit einem Anruf bei uns den Einsatz zu stoppen. Doch das ist mit dem Meldesystem technisch nicht mehr machbar“, so Starke. „Ist der Alarm erst einmal ausgelöst, dann rollt die gesamte Kette ab.“

Im Pflegeheim müsste in einem Brandfall nicht das gesamte Haus geräumt werden. Wie in einer Klinik existieren dort horizontal voneinander abtrennbare Brandabschnitte. Innerhalb derer können Bewohner planmäßig und in kurzer Zeit verlegt werden.

Von sec / she /sro