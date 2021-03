Hartha: Flemmingener Hof steht zum Verkauf

Hartha

Jahrzehnte lang war er die Ausgehlokalität in Hartha. Doch 2017 schloss er seine Pforten. Seit geraumer Zeit ist er nun leer und ungenutzt. Jetzt steht der Flemmingener Hof zum Verkauf.

419 000 Euro muss der gewillte Käufer für den Flemmingener Hof auf den Tisch legen. Diese Summe ruft das beauftragte Maklerunternehmen aus Döbeln für den Kauf des Objektes in seinem neuen Inserat auf einem Onlineportal auf. „Ein Schnäppchenpreis, wenn man in Betracht zieht, was für vergleichbare Objekte bezahlt werden muss.“ Und auch ein erstes Interesse an einem Kauf gäbe es bereits, sagt Makler Jörg Muntschick.

Zu dem angebotenen Komplex an der Leipziger Straße gehören das in den 1990er-Jahren erbaute Hotel und das historische Gastronomiegebäude mit angrenzendem Tanzsaal aus dem späten 19. Jahrhundert. „Die Immobilie hat Potenzial. Der Flemmingener Hof hat eine bewegte Vergangenheit. Wenn der schlussendliche Käufer das will und mit einer Vision anpackt, kann er an die Historie und Tradition des Ortes anknüpfen“, sagt Jörg Muntschick. Ob es aber wieder eine Gastronomie an der Leipziger Straße geben wird ist ungewiss. „Was mit dem Flemmingener Hof passiert, liegt dann natürlich in der Hand dessen, der ihn erwirbt“, sagt der Makler aus Döbeln.

Der Flemmingener Hof ist damit die zweite ehemalige Gastronomie in Hartha, die innerhalb weniger Monate zum Verkauf angeboten wird. Seit Oktober des vergangenen Jahres steht auch der Merkur in Steina zum Verkauf.

Von Tim Niklas Herholz