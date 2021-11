Hartha:  Fördergeld-Konferenz fällt unter 2G-Regel 

Region Döbeln / Hartha

Wie kommt jemand an EU-Fördergeld? Wie berichtet, sind am Nachmittag vom Dienstag, 9. November, in Hartha Tipps und Kontakte dafür zu bekommen. Um 16 Uhr beginnt in der Hartharena die Regionalkonferenz vom Verein Sachsenkreuz plus.

Für Haussanierer auf dem Land

Über diesen Verein werden die EU-Fördermittel unter anderem für private Sanierungsvorhaben im ländlichen Raum ausgereicht. Die Konferenz ist deshalb für interessierte Bürger offen. Sie wird voraussichtlich bis 18.30 Uhr andauern.

Verschärfte Regeln wegen Corona

Da nun seit Montag in Sachsen verschärfte Regeln zum Corona-Schutz gelten, müssen sich die Veranstalter der Harthaer Sachsenkreuz plus-Regionalkonferenz auf ein 2G-Konzept einrichten.

Ohne Nachweis kein Zutritt

Sie bitten deshalb darum, dass die Teilnehmer einen gültigen Impf- oder Genesenennachweis am Eingang der Hartharena bereithalten. Können diese nicht vorgelegt werden, kann kein Zutritt zur Konferenz erlaubt werden.

Worum es in der Konferenz geht

Und unter anderem darum geht es zur Konferenz: Was ist ein Dorf-Kümmerer und wer kann das werden? Was lief in der Förder-Periode der Jahre 2014 bis 2020? Wie sieht die Förder-Strategie für die Jahre 2023 bis 2027 aus?

Von Steffi Robak