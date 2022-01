Hartha

Eine professionelle und übersichtliche Webseite ist in der heutigen Zeit, in der fast alles mit einer kurzen Suchanfrage im Internet gefunden werden kann, eigentlich unabdingbar: Für Einrichtungen, Vereine, Unternehmen, Kommunen oder Privatpersonen. Doch nicht immer sind die nötigen Fachkenntnisse vorhanden, um sich eine ansprechende Internetpräsenz zu erstellen.

Dem möchte die Stadt Hartha in Zusammenarbeit dem Förderverein für regionale Entwicklung e.V. Abhilfe schaffen – und hat aus diesem Grund das Förderprogramm „Stadt Hartha vernetzt“ ins Leben gerufen.

Was steckt dahinter?

Mit so genannten Azubi-Projekten bietet der Förderverein für regionale Entwicklung Auszubildenden, aber auch Praktikanten und Studierenden die Möglichkeit, ihr erworbenes Wissen praxisnah umzusetzen und so erste Berufserfahrungen zu sammeln. Interessenten können sich in diesem Zusammenhang eine neue Internetpräsenz erstellen oder die bestehende Webseite überarbeiten lassen.

Die Auszubildenden kommen aus dem Großraum Berlin/Brandenburg und gehören verschiedenen Berufssparten an. Zur Zeit sind die Bereiche Büromanagement, Mediengestaltung, Fachinformatik und Medienkaufmann/-frau vertreten. Jede Sparte bringt ihre Expertise ins Projekt ein: Während die Fachinformatiker sich ums Programmieren kümmern, sind die Mediengestalter für das Design verantwortlich. Unterstützung erhalten die Auszubildenden jederzeit von ihren Ausbildern.

Wie läuft das Ganze ab?

Die Webseite wird nach den Wünschen des Auftraggebers gestaltet. Dazu gibt es im Vorfeld eine Beratung, bei der Umsetzung und Ablauf des Projekts besprochen werden. Von den ersten Schritten bis zur Online-Schaltung kümmern sich die Auszubildenden, die Vereine oder Unternehmen müssen im Gegenzug die entsprechenden Texte und Fotos zuliefern, die auf die Webseite sollen.

Vom Projektstart bis zur fertigen Webseite dauert es zwischen einem und drei Monaten. Damit die Auftraggeber nach Ende des Projekts ihre Webseite selbst betreuen können, bekommen sie ein benutzerfreundliches Redaktionssystem an die Hand.

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Die Webseitenerstellung ist kostenlos. Die Projektpartner müssen lediglich die Kosten für den Speicherplatz und die Webadresse übernehmen. Zudem erhalten sie auch nach Fertigstellung der Webseite bei Fragen weiterhin kostenfrei telefonische Unterstützung von den Auszubildenden.

Wie kann ich mich anmelden?

Es gibt zehn reservierte Projektplätze für die Stadt Hartha. Interessenten können entweder über das Harthaer Rathaus Kontakt aufnehmen (nicole.salzbrenner@hartha.de / 034328 52135) oder sich unter info@azubi-projekte.de / 0331 55047471 direkt an den Förderverein für regionale Entwicklung werden. Wichtig: Interessenten sollen angeben, dass sie über das Förderprogramm „Stadt Hartha vernetzt“ kommen.

Von Simon Ecker