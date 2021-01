Hartha: Frau auf neuer Stelle für Wirtschaftsförderung

Hartha

Bei der Harthaer Stadtverwaltung gibt es wieder eine Stelle für die Wirtschaftsförderung. Diese ist mit einer Frau besetzt: Nicole Salzbrenner ,37 Jahre alt, kommt aus Hartha, tritt zu Beginn des Jahres diese Stelle an. Sie will sich als erstes des Vernetzung der regionalen Akteure untereinander widmen.

In Leisnig geboren und in Hartha aufgewachsen, bildete sich die gelernte Kauffrau im Einzelhandel zur Handelsfachwirtin weiter. Zuletzt arbeitete sie in der Verwaltung eines ambulanten Pflegeunternehmens.

Was sie an der Stelle reizt, schildert die zweifache Mutter so: „Es ist die Chance, etwas für meine Heimatstadt Hartha zu bewegen.“ In der Auseinandersetzung mit dem Aufgabenfeld habe sie bemerkt, dass neben den Alltagsherausforderungen oft aus dem Blick gerät, wie viel Potenzial die Stadt Hartha habe. Darauf lasse sich Zukunftsweisendes, Neues aufbauen. Davon ist sie überzeugt.

Ihre Stelle wurde bei der Stadtverwaltung neu geschaffen. Sie ist heute beim Kultur- und Sportbetrieb angesiedelt, einem zu hundert Prozent kommunalen Unternehmen. Nicole Salzbrenner soll als Projektmanagerin den Aufbau eines Anbieternetzwerkes in und um Hartha koordinieren, wovon nicht zuletzt die Harthaer profitieren. Zudem wünscht sie sich, dass ehemalige Harthaer, die in ihre sächsische Heimat zurück kehren, auf einen Blick erfahren, was Hartha heute bietet. Zum einen geht es dabei um die Unternehmen der Region, auch um die Ärzte oder Angebote der Vereine. Letztlich solle sich alles auf dem Internet-Portal www. Hartha.de wiederfinden.

Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) dazu: „die Stelle der Wirtschaftsförderung wurde nicht komplett neu erfunden. Bis vor fünf Jahren hat Günter Roßberg sie besetzt, der jetzt den Kultur- und Sportbetrieb leitet.“ Durch altersbedingtes Ausscheiden von Kollegen aus der kommunalen Verwaltung seien jetzt Kapazitäten frei geworden, um sich diesem Feld jetzt wieder neu zu widmen, vor allem im Hinblick auf das neue Web-Portal. Dieses eröffne Möglichkeiten für die Stadt, Vernetzungspotenziale zu nutzen. Bewerbungen auf die Stelle habe es viele gegeben, so Kunze.

Für Nicole Salzbrenner habe unter anderem gesprochen, dass sie durch ihre jahrelange Arbeit für den BC Hartha zum Beispiel mit dem Stellen von Förderanträgen Erfahrung mitbringt. Letztlich solle die wieder geschaffene Stelle für Hartha auch über die Stadt- und Regionsgrenzen hinaus Wirkung zeigen beziehungsweise Aufmerksamkeit von außen auf Hartha und die hier neu entstehenden Projekte lenken.

Von Steffi Robak