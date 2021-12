Hartha

Die Freiwillige Feuerwehr Hartha darf sich über ein neues Fahrzeug freuen. Vorbehaltlich der Zustimmung in der nächsten Stadtratssitzung am 16. Dezember, will die Stadtverwaltung die Bestellung noch vor dem Jahreswechsel aufgeben, so dass das Fahrzeug im Laufe des kommenden Jahres geliefert wird, teilte Harthas Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) mit.

Umfangreiche Ausrüstung für jeden Einsatz

Konkret handelt es sich um ein Feuerwehrauto mit der sperrigen Bezeichnung Hileleistungslöschgruppenfahrzeug 20 – oder einfach kurz HLF 20. Dieses bietet mit Schläuchen, Rettungsgeräten und Druckbelüftern eine umfangreiche Ausrüstung für den Einsatz.

Jetziges Fahrzeug hat Baujahr 1996

„Es macht definitiv Sinn, das HLF 20 anzuschaffen“, sagt Gemeindewehrleiter René Greif. Denn das bisherige Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Hartha stammt noch aus dem Jahr 1996, dementsprechend überholt ist die Technik. Inzwischen hat sich auch ein Reparaturstau gebildet.

„Doch im Ernstfall muss es zuverlässig funktionieren – auch, wenn wir mit dem jetzigen Fahrzeug nie Probleme hatten“, erklärt Greif. Im Vergleich zum Vorgängermodell bietet das HLF 20 eine bessere Pumpenleistung und einen größeren Wassertank.

Förderung gemeinsam mit anderen Kommunen

Die Stadt Hartha rechnet mit Kosten um die 500 000 Euro. Möglich ist die Anschaffung über eine spezielle Feuerwehrförderung des Freistaates Sachsen.

Wenn sich mehrere Gemeinden zusammentun und ein jeweils baugleiches Fahrzeug bestellen, erhalten sie 20 Prozent Extra-Förderung. Hartha organisierte sich mit den beiden Kommunen Beilrode (Landkreis Nordsachsen) und Glashütte (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge).

Noch in diesem Jahr werden an Harthas Stadtverwaltung deshalb 194.000 Euro ausgezahlt. Und 2022 gibt es dann die 20 Prozent Zusatzförderung, was etwa 40.000 Euro entspricht. Die verbleibende Summe stemmt die Stadtverwaltung über Eigenmittel.

Von Simon Ecker