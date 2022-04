Hartha

Unbekannte machten sich in der Nacht zum Donnerstag an mehreren Gullideckel im Gewerbegebiet von Hartha zu schaffen. Sie hoben insgesamt 31 Stück davon aus dem jeweiligen Schacht und warfen den Deckel dann jeweils in die freie Öffnung.

Gesamte Fröndenberger Straße betroffen

„Das ist ein extrem gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr“, sagt Harthas Bauamtsleiter Ronald Fischer. Es betreffe die gesamte Länge der Fröndenberger Straße. Dabei handelt es sich um die Hauptverkehrsstraße im Gewerbegebiet von Hartha.

Straße musste voll gesperrt werden

Nach Angaben der Polizei habe sich ein Zeuge gemeldet und auf die herausgehobenen Gullideckel aufmerksam gemacht. Die Polizei informiert dazu: Gegen 00.15 Uhr wurde der Vorfall bemerkt.

Daraufhin eingesetzte Polizisten stellten vor Ort fest, dass in der Fröndenberger Straße insgesamt 31 Gullideckel herausgehoben und anschließend quer in die Gruben geworfen wurden. Weil dadurch ein Wiedereinsetzten nicht möglich war, musste der Straßenabschnitt voll gesperrt werden.

Zudem hatten die Einsatzkräfte festgestellt, dass auch mindestens eins von den Sieben aus einem Straßeneinlass gestohlen worden war. Der Schaden wurde auf rund 500 Euro beziffert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht Zeugen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei fragt nun: Wer hat in der Nacht zum Donnerstag die Personen beobachtet, welche die Gullideckel aushoben und kann weitere Angaben zu diesen machen? Wer ist durch die so entstandenen Gefahrenstellen behindert, gefährdet oder geschädigt wurden? Wer musste mit seinem Fahrzeug gar stark bremsen, um nicht in ein so entstandenes Loch zu fahren? Zeugen und Betroffene melden sich unter der Rufnummer 03431/ 6590 im Polizeirevier Döbeln.

Von Steffi Robak