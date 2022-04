Hartha: Geht der Mardersenf aus?

Hartha

Muss in diesem Sommer ohne Senf gegrillt werden. Aussagen des Branchenverbands Kulinaria Deutschland zufolge, könnte dieses Szenario in den kommenden Wochen eintreten. Denn Deutschlands Hauptlieferanten für Senfkörner sind Russland und die Ukraine. Fast 80 Prozent der Senfsaat kommt aus den beiden Ländern. Reiko Wagner Chef bei Marder Senf aus Hartha dazu im DAZ-Interview.

Frage: Wie ist die Lage bei Mardersenf – haben sie Probleme beim Einkauf oder der Produktion?

Es gibt riesige Probleme mit dem Einkauf der Senfsaaten. Unsere aktuell georderten Lieferungen sind nicht gekommen und wir versuchen jetzt anderweitig an Senfsaaten zu gelangen. Aktuell sind davon russische und ukrainische, sowie teils rumänische Saaten betroffen. Da aus den Regionen nicht geliefert werden kann.

Gibt es denn andere Quellen?

Es gibt Großhändler, die sicher noch Saaten besitzen oder organisieren können. Doch inwieweit die ausverkauft sind, das weiß ich noch nicht. Fürs Erste haben wir noch kleine Reserven da. Sollten wir allerdings keine Saaten bekommen, müssten wir definitiv die Produktion stoppen.

Mardersenf war vor einigen Jahren um die Hälfte günstiger. Inwiefern sind jetzt weitere steigende Preise absehbar?

Die Preise werden nach oben gehen und das wird man auch in naher Zukunft spüren. Die Einkaufspreise erhöhen sich teilweise um bis zu 200 Prozent und es ist noch nicht abzusehen, wo es hingeht. Wie viel teurer der einzelne Senfbecher wird, kann ich deshalb noch nicht sagen. Der Preis entwickelt sich entsprechend der Rohstoffpreise und Logistikmehrkosten. Im vergangenen Jahr hatten wir das Problem mit der Trockenheit in Kanada, das hatte schon die Preise hochgetrieben, dann kam die Corona-Krise und jetzt noch der Ukraine-Krieg. Es kam alles aufeinander, was nicht aufeinander kommen sollte.

Inwiefern haben sie Sorgen, dass sie ihr Geschäft nicht mehr aufrechterhalten können?

Wir haben riesengroße Sorgen. Denn wir stehen in den Startlöchern. Wir hatten schon Probleme, an die Becher zu kommen, weil die Industrie nicht liefern konnte. Und das, obwohl die Becher in Deutschland produziert werden. Die Becher haben wir jetzt Gott sei dank da, aber wie lange wir diese befüllen können, steht in den Sternen.

Andere Senfhersteller versuchen, ihre Saaten aus regionalem Anbau zu beziehen – ist das eine Option für sie?

Wir haben teilweise, deutsche und auch regionale Senfsaaten, aber manche Senfsaaten werden in größeren Mengen nur im Ausland angebaut. Zudem haben Landwirte in Deutschland momentan nicht genug Saaten vorrätig. Deshalb beschäftigen sich regionale Bauern bereits intensiv mit dem zukünftigen Anbau – Anfragen dazu gibt es bereits.

Gibt es überhaupt kurzfristige Lösungen?

Jetzt im Moment können wir noch produzieren, aber das kann sich jede Woche ändern. Im Moment haben wir also noch keine kurzfristige Lösung. Aber wir arbeiten Tag und Nacht daran, solche Lösungen zu finden. Senfsaaten sind in der Ukraine und Russland vorhanden, zurzeit können sie aber eben nicht importiert werden.

Von Philip Fiedler