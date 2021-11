Hartha: Gersdorf-Kalender für 2022 ist da 

Hartha/Gersdorf

Zwei Jahre schon kein Dorffest in Gersdorf – da müssen auch die Akteure für den nächsten Gersdorfer Kalender, um Annika Gräfe, umdenken. Schließlich wurden bisher immer zum Dorffest per Wettbewerb und Abstimmung die besten Motive ausgewählt, um im Kalender des darauf folgenden Jahres zu landen. Dieses Jahr kam alles anders. Der SV Gersdorf bringt für das kommende Jahr wieder einen Kalender heraus.

Annika Gräfe verrät, wie das zustande kam: „Wir als Sportverein Gersdorf 1910 haben wieder einen Kalender für das neue Jahr gestaltet. Da zwar erneut kein Dorffest inklusive Fotowettbewerb 2021 stattfinden konnte, haben wir Bilder der Einsendungen vergangener Jahre sowie neue Bilder von Vereinsmitgliedern gesammelt, um den Kalender für 2022 zu füllen.“

So kommen also für den Kalender 2022 Motive zum Einsatz, die vielleicht auch schön sind und den jeweiligen Fotografen auch Mühe gekostet haben, die es bisher jedoch nicht in einen Kalender geschafft haben.

Annika Gräfe erzählt weiter: „Vor allen Dingen das andauernde positive Feedback hat uns dazu bewogen, wieder ein Exemplar zu gestalten. Meist fragen die Leute bereits mit dem Kauf, ob denn für das Folgejahr auch weiterhin Kalender produziert werden, da es ein perfektes Weihnachtsgeschenk für Freunde und Familie ist.

„Die Nachfragen seien dann im Sommer immer häufiger geworden. „Es wäre schade, hieß es, wenn gerade in diesen schweren Zeiten so eine schöne Erinnerung an die schönen Stellen der Heimat, einschlafen würde.“ Neben Bildern aus den Vorjahren, auch von vergangenen Fotowettbewerben, seien auch neue Aufnahmen gemacht worden. Das übernahmen dann einige der Vereinsmitglieder.

Dabei sind die Fotofreunde auch in die Dörfer der Umgebung von Gersdorf gefahren. „Von dort gab es sonst zumeist wenige Einsendungen, was sehr schade ist“, so Gräfe. Mit dem Kalender für 2022 können die Leute nun auch so manches schöne Fleckchen von beispielsweise Seifersdorf oder Wallbach als Motiv auf einem Kalenderblatt betrachten.

„Wir hoffen auch in diesem Jahr mit den 100 Exemplaren wieder Freude zu verbreiten“, sagt Annika Gräfe. Die Kalender sind in diesen tagen auf den Markt gekommen. Zu erwerben sind sie für fünf Euro pro Stück bei der Podologischen Praxis Angela Thiel an der Steinaer Straße 27 in Hartha, im Versicherungsbüro Hoffmann, Am Schanzenbach 36 in Gersdorf oder per Anfrage bei den jeweils bekannten Vereinsmitgliedern des SV Gersdorf 1910 e.V.

Von Steffi Robak